BASSO MOLISE. È comparsa una barca tra le colline molisane! Ma come?... Cosa ci fa un’imbarcazione tra boschi, valli e monti in cui non c’è nulla di navigabile?... Eppure, ci dicono, è servita come mezzo di trasporto per tante persone che hanno ripopolato vaste zone dell’Appennino!

I paesi croato-molisani, uniti dalla comune origine che ha segnato la storia di diverse località del Basso Molise, hanno completato in questi giorni un’iniziativa per loro di grande valore storico-culturale e identitario. Si tratta della posa in opera di una scultura commemorativa che riproduce un’imbarcazione chiamata lađa. Il manufatto simboleggia la traversata del mare affrontata dai loro antenati nel XV e XVI secolo.

Le limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus hanno fatto slittare l’ultimazione di questo importante progetto. Dopo mesi di attesa, si è potuta finalmente inaugurare l’opera, seppure con una modesta cerimonia, ma che ha visto partecipare i rappresentanti del mondo culturale di tutti e quattro i paesi croato-molisani riconosciuti: Acquaviva Collecroce, Montemitro, San Felice del Molise e Tavenna. La posizione di rilievo della delegazione, giustamente, è stata riservata a Paolina Ferrante, presidente dell’Associazione culturale “Luigi Zara” di San Felice del Molise (sodalizio che ricorda il compianto marito) e che è stata promotrice di questa iniziativa. La motivazione è venuta anche in ricordo della partecipazione alle manifestazioni nella loro terra d’origine, come l’importante “Maratona delle lađe” lungo il fiume Neretva con equipaggi molisani. Particolarmente significativa è stata poi la rievocazione storica della traversata dell’Adriatico realizzata nel 2010 con una lađa che, partita dalla Neretva, è sbarcata sulle coste molisane.

Ed è proprio per sottolineare questo legame creatosi con i fratelli croati e la storia della comunità ancora presente in Molise, che la Ferrante e i suoi amici hanno voluto lasciare un ricordo tangibile sul territorio molisano, su quella terra che ha visto oltre cinque secoli addietro l’arrivo di quelle popolazioni d’oltremare che qui hanno trovato rifugio e accoglienza.

Ma l’associazione “Luigi Zara” e la sua presidente non sono state sole in questa iniziativa, avendo da subito avuto il sostegno e la collaborazione di tutte le associazioni che insieme alla stessa Associazione “Luigi Zara” costituiscono la “Federazione delle associazioni culturali croato-molisane”, ossia: la Fondazione “Agostina Piccoli” e l’Associazione “Most/Il ponte” di Montemitro, le Associazioni “Hrvatski otok u Moliseu/Isola croata del Molise” e “Naš život/La nostra vita” di Acquaviva Collecroce, nonché l’Associazione “Stara zemblja/Antica terra” di Tavenna. In rappresentanza di queste associazioni e dei rispettivi paesi, sulla strada provinciale 158 “Castellelce” hanno partecipato alla cerimonia Paolina Ferrante, Antonio Sammartino, Corrado Ientilucci, Donato Manuele, Ivano Zara e Simone Spadanuda.

L’importanza dell’evento avrebbe visto la presenza di autorità e istituzioni italiane e croate, oltre a rappresentanze a livello regionale, provinciale e locale. Purtroppo, in questo periodo di Covid-19, si è dovuto optare per una soluzione più contenuta; ma, non appena le condizioni lo renderanno possibile, verrà organizzata una cerimonia aperta a un pubblico ampio e ai rappresentanti istituzionali.

Il manufatto commemorativo riproduce fedelmente una lađa, l’imbarcazione tipica della valle della Neretva, che è la terra d’origine dei Croati molisani. La lađa della Neretva è una barca che nella storia ha avuto un ruolo economico e di collegamento con il mondo esterno per la popolazione della regione. Per secoli infatti è stata per questa gente il principale mezzo di trasporto. Ecco perché ogni anno si svolge una gara amatoriale di queste barche tradizionali. I partecipanti gareggiano con le lađe lungo il fiume Neretva, da Metković per giungere a 22,5 km di distanza al traguardo finale di Ploče. Partecipano alla gara una quarantina di team e circa settecento rematori; ed è bello ricordare che tra questi team vi è stato per alcuni anni anche un gruppo di Molisani. Ma in questa gara, sicuramente prestigiosa, la vittoria non è comunque la cosa più importante. Importante è il coraggio e il forte desiderio di mantenere la tradizione, per ricordare la vita e i sacrifici dei loro antenati. Quindi quale miglior simbolo della terra d’origine dei Croati molisani!? Insieme, ovviamente, alla loro lingua!

L’opera, posta al centro dello snodo viario di “Castellelce”, è completata da due iscrizioni che ricordano il momento storico dell’arrivo dei Dalmati in questi luoghi e che riprende la tradizione orale giunta fino ad oggi, che gli avi dei Croati molisani sono arrivati “dall’altra parte del mare”. Una iscrizione è nell’antico dialetto croato-molisano: «Ode su dol čeljade iz one bane mora»; l'altra in italiano: «QUI GIUNSERO LE GENTI DALL'ALTRA PARTE DEL MARE».

L'imbarcazione ha trovato posto in una località dalla quale non si vede il mare (!!) ... ma la memoria dell'acqua e delle onde che l'hanno trasportata è data dagli scogli sui quali poggia; quegli scogli e quelle coste dell'Adriatico orientale ricordati dai racconti e dalle leggende dei vecchi.

Anche la scelta del luogo su cui installare l’opera non è stata casuale… Anzi, è sembrato quasi un segno del destino la realizzazione della rotonda proprio in quel punto, che costituisce già un crocevia naturale che conduce nelle varie direzioni verso i paesi di origine croata! Non si hanno fonti storiche al riguardo ma, con molta probabilità, i profughi dalmati – giunti dal mare – hanno risalito il corso del fiume Trigno per poi addentrarsi lungo le valli e raggiungere i luoghi di insediamento. E questa imbarcazione, posta in direzione del mare, si trova su questo ipotetico passaggio percorso dai piedi degli antenati dalmati!

Particolari ringraziamenti vengono rivolti dall’associazione “Luigi Zara” all’Amministrazione Provinciale di Campobasso, che ha concesso lo spazio per l’installazione dell’opera, dando un segno della sua vicinanza alle esigenze della comunità e mostrandosi sensibile e collaborativa verso questa iniziativa culturale. Gratitudine viene inoltre espressa allo Stato croato ed in maniera specifica all’Ufficio statale centrale per i Croati fuori della Repubblica di Croazia di Zagabria (Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske) e al suo capo il segretario di stato dr. Zvonko Milas, che ha sostenuto finanziariamente l’opera con fondi messi a disposizione della comunità croata del Molise.

Riuniti intorno alla lađa e soddisfatti per il traguardo raggiunto, i partecipanti si sono salutati con l’augurio che questo segno della presenza croata in Molise resti vivo per altri cinquecento anni!