CAMPOBASSO. Decine di persone con striscioni e megafoni, sono quelle che hanno accolto l'invito e promosso l'impegno diffuso delle associazioni che hanno organizzato la seconda protesta sulla sanità molisana, dopo quella riuscitissima a Roma del 16 dicembre scorso.

Stavolta il palcoscenico è quello di via IV novembre, a Campobasso, di fronte al Consiglio regionale del Molise. Palazzo D'Aimmo che significa il potere e l'onere di organizzazione e programmazione in Molise del comparto sanitario, anche se commissariato.

Ribaditi i contenuti affermati in sede di conferenza stampa di lancio, l’obiettivo è triplice: partire dal Centro Covid a Larino per chiedere la riapertura funzionali dei vari ospedali ridimensionati del Molise, per affermare il principio della sanità pubblica su quella privata e a tal scopo è stata inviata anche una mail dettagliata al commissario ad acta Angelo Giustini; chiedere “la testa” della classe dirigente politica regionale e promuovere la manifestazione di protesta del 23 giugno prossimo davanti al Consiglio regionale.