TERMOLI. Continua la campagna nazionale del Partito della Rifondazione Comunista – SE per una Sanità Pubblica, Universale e di qualità. Tale campagna Nazionale chiaramente viene adeguata in base alle esigenze territoriali con le misura che si dovrebbero poi adottare in base alle esigenze localie in questo caso per il nostro territorio.

«Oggi con questo Flash mob nei pressi dell’Ospedale San Timoteo di Termoli - dichiara il segretario regionale Prc Pasquale Sisto - Intendiamo denunciare la confusione e l’inconcludenza dei verticidella sanità Molisana circa la riorganizzazione della disastrata sanità Molisana, accentuato dopo l’emergenza dovuta all’epidemia di Nuova Sars – cov2. Per tutto quanto sopra premesso esprimiamo il nostro pensiero circa la citata riorganizzazione della Sanità Molisana anche in considerazione dell’emergenza Covid 19. L'ospedale Covid a Larino rischia di essere l’ennesimo sperpero di pubblico denaro, in quando non ha nessuna sostenibilità economica per rimettere in piedi un ospedale dismesso da anni, milioni che e in questo modo verrebbero sottratti a misure da attivare per la fronteggiare pandemia, come ad esempio implementare le strutture territoriali di base e la medicina sul territorio, visto che la partita si giocherà proprio qui e non negli ospedali. Nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera della regione – processo indispensabile già prima dell’emergenza Covid - riteniamo che il corretto utilizzo delle risorse straordinarie messe a disposizione dal Ministero, debba prevedere una destinazione a favore del ripristino e della strutturazione di un DEA di II livello nell’ospedale regionale Cardarelli. La presenza di un DEA di II livello a Campobasso, con contemporanea riattivazione dei DEA di I livello negli ospedali di Termoli e Isernia e la riorganizzazione tramite eventuali accordi di confine dell’ospedale di Agnone, ci permetterebbe di superare i limiti organizzativi e di disservizio (che hanno purtroppo mietuto anche delle vittime) caratterizzanti la nostra sanità negli ultimi anni, consentendo di ripristinare quelle discipline non più presenti , come la Neurochirurgia e di ottenere quelle mai avute in precedenza (come la radiologia interventistica, indispensabile per il corretto trattamento delle patologie cerebrovascolari, l’ictus, per intenderci), per garantire alla regione quelle prestazioni salvavita di cui oggi non disponiamo in maniera efficiente».