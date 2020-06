​Cannabis light: i numeri (altissimi) degli acquisti online

TERMOLI. I mesi che ci siamo appena lasciati alle spalle ci hanno visti vivere delle situazioni difficili da immaginare anche solo fino all’anno scorso. Sono diversi i cambiamenti che questo periodo ha portato nelle nostre vite. In questo novero, rientra la crescita dell’e-commerce. Tra gli articoli più acquistati, è possibile citare i prodotti a base di cannabis light.



Legale nel nostro Paese da diversi anni - per la precisione dal mese di gennaio, ossia da quando è entrata in vigore la Legge 242/2016 - con il suo effetto rilassante ha conquistato il favore di tantissime persone.

Per rendersi conto di come sono mutate le cose in tempi ridottissimi, basta fare presente che, nei primi mesi dell’anno, un negozio di cannabis light si trovava a gestire, mediamente, poche decine di ordini al giorno.

Con l’avvento del lockdown, i numeri sono aumentati notevolmente: diversi weed shop hanno visto i loro ordini schizzare alle stelle e hanno iniziato a ragionare nell’ottica delle centinaia di consegne quotidiane.

Il quadro appena descritto ha messo il turbo durante il lockdown ma era già realtà da diverso tempo. Come si può leggere su diverse testate, già da diversi mesi prima dell’emergenza si parlava di siti per la consegna a domicilio di cannabis light, realtà diffuse soprattutto in grandi città come Milano e Roma.

Per comprendere le ragioni dietro al successo della cannabis light, è utile fare riferimento innanzitutto al suo piacevolissimo effetto rilassante. Attenzione: questo non significa che la cannabis legale sia una sostanza stupefacente.

Per essere commercializzabile in Italia, infatti, deve avere precise caratteristiche. La principale riguarda la percentuale di THC, principio attivo psicoattivo per eccellenza. Per poter essere venduta e consumata, la cannabis light deve essere caratterizzata da un contenuto di THC compreso tra lo 0,2 e lo 0,6%. Si tratta di una quantità davvero molto bassa, che non compromette in alcun modo la presenza mentale.

Nonostante questo, è opportuno consumarla con buonsenso. Se ci si mette alla guida poco dopo aver assunto cannabis light, il rischio concreto in caso di controlli da parte delle Forze dell’Ordine riguarda il ritiro della patente.

Un altro aspetto sul quale vale la pena soffermarsi è l’assenza di proprietà mediche: la cannabis regolamentata dalla legge sopra ricordata non viene infatti utilizzata per protocolli di cura. In questo frangente, bisogna fare riferimento a un testo normativo del 2006.

Come funzionano gli e-commerce di cannabis light

Nonostante l’oggettivo successo dei prodotti a base di cannabis light, rimangono comunque numerose le persone che sono ancora diffidenti, soprattutto quando si tratta di comprare online. Viene quindi naturale chiedersi come funzionino gli e-commerce di cannabis light. Le caratteristiche sono affini a quelle degli altri siti per acquistare online.

Quando li si nomina, è inoltre parlare della frequentissima presenza di un blog. Grazie a questa sezione, caratterizzata dalla presenza di articoli aggiornati, è possibile informarsi nel dettaglio in merito ai benefici della cannabis light. Tra gli argomenti che è possibile approfondire citiamo le proprietà dei cannabinoidi - non solo il CBD, ma anche il cannabimovone - così come tutto quello che riguarda le caratteristiche delle infiorescenze.

Per quanto riguarda i prodotti, si spazia dalle succitate infiorescenze all’olio di CBD o cannabidiolo, un principio attivo molto celebre - il più famoso dopo il THC - e al centro dell’attenzione da diversi anni a questa parte per via del suo importante effetto rilassante e per le sue proprietà antidolorifiche. Quando si punta a informarsi sulle peculiarità degli e-commerce di cannabis, è utile dare un’occhiata alle sezioni di FAQ, dove sono presenti chiarimenti relativi alla filiera dei prodotti venduti.