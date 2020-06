Niente più file sotto il sole per donne dirette in Ostetricia, pre-triage in ambulatorio

TERMOLI. Il caldo avanza seppure tra giornate alterne climaticamente parlando, ma le temperature sono comunque alte e restare al sole in attesa di entrare all’ospedale San Timoteo è alquanto fastidioso e non solo.

Per questo motivo, almeno per quanto riguarda tutte le donne che devono recarsi all’ambulatorio di Ginecologia e Ostetricia, da domani ci sarà un percorso separato.

Una iniziativa messa in campo dal primario facente funzioni, Bernardino Molinari.

Troppo lunghe ed estenuanti le file al pre-triage, c’è chi rischia di sfociare sfocia in malore; per cui tutte coloro che devono sottoporsi a controlli ginecologici e ostetricida domani, giovedì 25 giugno, saranno esonerate dall’effettuare il triage sotto la tenda perché lo effettueranno direttamente presso l’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia.

L’Uoc, insieme alla Direzione Sanitaria del presidio ospedaliero, ha deciso di far accedere direttamentepresso i suoi ambulatori tutte le donne che devono sottoporsia visite ed accertamenti specialistici, saltando lo stop alla tenda del pre-triage.

Accederanno solo coloro che hanno preventivamente prenotato la prestazione ed eseguito il pre-triage telefonico (allo 0875 7159383). Seguiranno un percorso dedicatoche consentirà la garanzia di massima sicurezza sanitaria.

Il percorso è identificato da un nastro rosa posto lungo i paracolpi delle pareti che indicherà la strada fino alla destinazione, dove ad ogni donna sarà misurata la temperaturacorporea con un termo-scanner medicale a infrarossi non a contatto, donato dal Lions Club “Termoli Tifernus”,sempre al servizio del prossimo, vicino alle problematiche di tutti e pronto ad offrire anche dispositivi sanitari e di intrattenimento (come i recenti monitor alla Medicina d’Urgenza e i giocattoli alla Pediatria per la sala ricreazione dei bambini ricoverati).

Inoltre,torna ad essere possibile l’accesso in ospedale ai neo-papà che potranno gioire in diretta della nascita del proprio figlio, mentre a breve i corsi di accompagnamento alla nascita che negli ultimi tempisi sono tenuti a distanza in videoconferenza,torneranno ad essere svolti in sede.