Rimossa la discarica vista mare, sul posto Rieco Sud e Vigili urbani

TERMOLI. Sulla notizia della discarica vista mare di viale Cristoforo Colombo, documentata con foto e video, la Rieco Sud ha così replicato:

«In merito all’articolo pubblicato dalla vostra testata in data 23.06.2020, si comunica che nella giornata di ieri 23 giugno la Rieco Sud ha rimosso i rifiuti abbandonati presso il condominio accanto al residence Colombo su via Cristoforo Colombo.

L'intervento di rimozione è avvenuto alla presenza dei Vigili urbani che hanno appurato la natura dei rifiuti, alcuni di origine domestica, altri da materiale di risulta. Si rinnova l'appello a tutta la cittadinanza a non abbandonare i rifiuti per strada, ma rispettare il calendario di conferimento e di recarsi presso l'ecocentro di via Arti e Mestieri, 27 per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e Raee o chiamando il numero verde 800688712 per il ritiro gratuito a domicilio».