​Molise in controtendenza: “innocenti evasioni”

MOLISE. Diciamolo chiaramente, una gran parte del mondo molisano vive, o sopravvive, nella opacità di una sostanziale collusione. Come tanti, del resto, in molte altre aree geografiche d’Italia. I più sono predisposti ad adattarsi a codici negativi che hanno finito per regolare il funzionamento delle loro abitudini. Basta guardarsi intorno (in un giorno, quale che sia) per vedere quanto radicata (e pervasiva) sia ormai l’illegalità spicciola: quella del parcheggiatore abusivo (almeno nei comuni dove ‘può’ operare), del commerciante che non rilascia lo scontrino, dell’artigiano che non redige la ricevuta fiscale, degli ambulanti che occupano – senza averne titolo – spazi di suolo pubblico.

Se è vero, com’è vero, che tale fenomenologia esiste, è altrettanto certo che c’è una dialettica di mercato; ragion per cui non tutte le colpe possono essere addossate all’evasore. Non c’è dubbio che, come minimo, il cliente è un suo complice. In effetti, sono ‘compare’ del parcheggiatore abusivo, se accetto di dargli la mazzetta nel timore che possa dedicarsi a qualche brutto scherzo nei confronti del veicolo che lascio nella sua disponibilità; sono complice del venditore abusivo, se acquisto da lui un prodotto taroccato.

Ma come potrei sottrarmi, senza che la mia vita si complichi terribilmente, senza rischiare continuamente di dovere litigare (e magari di venire alle mani) e, in definitiva senza dovermi affaticare come un matto per un risultato di cui nessuno si congratulerà e che – anzi – potrebbe fare di me un

sopravvissuto di altri tempi, un reietto, un insopportabile ‘rompiglioni’ da cui girare alla larga, come si fa con quei vecchi incattiviti che, in un angolino del bus, sibilano parole di tuono all’indirizzo dell’ultima ragazzina che continua a starsene stravaccata, ‘mascecanne ‘a ciuingam’ mentre, giusto davanti a lei, una matrona gràvida riesce a malapena a reggersi in piedi nel brusco ‘stop-and-go’

del mezzo?



Forse ho maturato un certo ‘diritto’ alla mia viltà. Ma al forestiero che trànsita per borghi e cittadine molisane vorrei consigliare – per capire - un piccolo, ma istruttivo, esercizio. Cercando di evitare di cadere in un fosso, levi lo sguardo in alto e noti come su tutti (ma proprio su tutti, o quasi) i palazzi e le case singole bene spesso insiste una sopraelevazione. Molte di queste costruzioni saranno state condonate nel corso del tempo; però tutte, o almeno la gran parte, all’inizio sono nate abusivamente. Forse ci sarà stato qualche vicino che se la sarà presa a cuore, che avrà chiamato i

Vigili urbani, che avrà denunciato od avrà fatto il diavolo a quattro. Ma quanti altri avranno mollato la presa, esausti o sfiduciati, piegati dalla pervicacia dei loro nemici, tetràgoni ad ogni sequestro, ad ogni apposizione di sigilli, ad ogni diffida. Ma forse, alla fine, avrà compreso che la migliore risposta all’abuso del vicino era semplice ed a portata di mano: un contro-abuso. Tutti colpevoli, nessun colpevole.

Tanto poi arriva il condòno. Anche per questo motivo, quando un sindaco ordini una demolizione (ben raramente!), l’occasione è spettacolare:

quando s’alzi la polvere densa dei muri che crollano sotto i colpi di maglio delle ruspe, è come se il nostro mondo si sottoponesse ad un gran

bagno lustrale all’asciutto, un rito misterioso (ed anche crudele) perché, su di un lato della scena, magari esasperate ed infuriate, ci

sono le famiglie che avevano anche versato la caparra per comprarsi un appartamento in quella palazzina nuova di zecca (e che ora, incredule,

contemplano questo disastro ed inveiscono contro l’ingiustizia di questa maledetta società). Loro, cosa hanno fatto di male? Caddero Ninìve e

Babilonia, e caddero pure non le due, ma le 40 palazzine, tirate su sotto gli occhi di tutti senza manco uno straccio di permesso per

costruire.

E, se manco il Comune aveva avuto niente da ridire, perché mai proprio loro (che Dio lo sa quanti sacrifici si erano sobbarcati) avrebbero dovuto preoccuparsi? Urge, pertanto, rimediare a questa palese ingiustizia; e, magari, risarcire questi che saranno pure complici, ma sprovveduti; e, in definitiva, povere vittime di un ingranaggio impazzito. Quello delle ‘innocenti evasioni’ quando finiscano in ‘tilt’.



Claudio de Luca