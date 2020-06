Condominio Gemini 2, sfalci ritirati tra precisazioni e ringraziamenti

TERMOLI. Sfalci ritirati ieri pomeriggio dalla Rieco Sud al condominio Gemini 2, ma la società ha tenuto anche a precisare cosa sia avvenuto.

«In merito all’articolo pubblicato dalla vostra testata in data 23.06.2020, si precisa che il quantitativo degli sfalci da giardino esposti dal condominio Gemini 2 superava di gran lunga il limite massimo consentito. Nonostante ciò, l’Azienda ha puntualmente effettuato l'intervento nella data prevista del 19 giugno, effettuando gran parte del recupero degli sfalci. Dato il quantitativo ingente di materiale, l’operatore non ha potuto completare il lavoro, per cui è tornato nuovamente sul posto nei giorni successivi, trovando sempre chiuso il cancello d'ingresso ed essendo di fatto impossibilitato a terminare il lavoro. In un'ottica di collaborazione reciproca al fine di garantire la salute e il decoro dell'ambiente in cui viviamo, nella giornata di ieri la Rieco Sud ha completato il lavoro recuperando tutti gli sfalci».

Intanto, dal condominio «Un sentito ringraziamento all'assessore all'ambiente Rita Colaci per il puntuale e rapido intervento presso la Rieco che ha ritirato i rifiuti, derivanti da sfalcio presso il condominio Gemini Due. L'assessore è sempre pronta ad accogliere e risolvere velocemente le necessità dei cittadini termolesi».