TERMOLI. È giunto da poco al termine un anno scolastico anomalo e non facile, data l’emergenza sanitaria covid19 che, a partire dagli inizi di marzo, ha costretto alla sospensione di tutte le attività educativo-didattiche in presenza. L’avvio della DAD non ha tuttavia impedito all’Istituto Comprensivo Brigida di proseguire con collaborazioni già in essere. Il Museo Spontaneo, cellula del M.E.M.O.RI. - Museo Euro Mediterraneo dell’Oggetto Rifiutato, allestito ed inaugurato lo scorso ottobre in collaborazione con Matera 2019 e con l’Associazione La luna al guinzaglio di Potenza, è stato infatti riproposto in un’edizione domestica.

La sperimentazione del Museo Spontaneo Domestico, per volere del Dirigente Scolastico Francesco Paolo Marra, ha interessato tutti gli Istituti Comprensivi di Termoli ricevendo il patrocinio dell’USR Molise, del comune di Termoli e dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Molise. A tutti i partecipanti è stata lanciata la sfida dal titolo ENTRARE FUORI - USCIRE DENTRO ovvero fare attenzione agli oggetti custoditi nelle proprie case per uscire, attraverso i ricordi, dentro le case degli altri compagni, entrando nelle loro storie grazie agli oggetti che, durante il lungo tempo trascorso fra le mura domestiche, raccontassero qualcosa della propria vita privata, creando collezioni di classe da condividere in rete con i visitatori del museo virtuale. Entusiasmante la risposta degli alunni i quali, guidati dalle loro rispettive insegnanti e coordinati dalle docenti referenti del progetto, professoresse Ricci Mara e Zappacosta Francesca, hanno scelto fra le cinque collezioni proposte (FRAMMENTI, SEGNI, CADUTE, RIPETIZIONI, CHIMERE), raccogliendo e fotografando svariati oggetti, di ciascuno dei quali hanno raccontato la storia con didascalie descrittive e soggettive. Il museo virtuale, il cui allestimento ha avuto inizio il 18 maggio, Giornata Internazionale dei Musei, è visitabile sia sulla pagina Facebook M.E.M.O.RI. - Museo Euro-Mediterraneo dell’Oggetto Rifiutato, che su padlet all’indirizzo https://padlet.com/francescazappacosta/gcs52bgjr2jfg0ms.



La collaborazione con Potenza è proseguita con il Laboratorio di (S)cartoline Chimeriche che, in video lezione su Google MEET, ha visto coinvolti a classi aperte circa 40 alunni, accomunati dall’aver donato i loro oggetti per l’allestimento del Museo Spontaneo e/o del Museo Spontaneo in edizione Domestica. Coordinati da Sara Stolfi, referente dell’Associazione La Luna al Guinzaglio, si sono accostati al mondo dell’arte postale e del collage, scoprendo la comunicazione gentile dell’oggetto cartolina, ricavato da materiale di recupero e, per questo, (s)cartolina. Utilizzando ritagli di riviste, cartone (pasta, riso, sale), forbici, colla ed un pennarello nero, sono stati invitati a realizzare una (s)cartolina, sulla quale incollare i loro Oggetti Liberati, ovvero oggetti inediti, fatti con cose quotidiane ritagliate dai giornali e per le quali progettare nuove funzioni. Tutte le (s)cartoline sono visibili su padlet all’indirizzo https://it.padlet.com/francescazappacosta/klp9vpfyh4yjm6mc. Il laboratorio si è concluso con l’invito ad imbucare le (s)cartoline indirizzandole al MOON, Museo Officina Oggetti Narranti, affinché gli studenti di Termoli potessero arrivare a Potenza viaggiando idealmente con le (s)cartoline: in gita per corrispondenza, in una sorta di gemellaggio che, annullando le distanze imposte dal covid19, ha aperto a nuove amicizie e collabor-azioni.