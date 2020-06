TERMOLI. Quando abbiamo appreso dell'incidente di Alex Zanardi, la prima reazione è stata quella di non volerci credere, di non poter pensare che fosse successo ancora, proprio a lui, di desiderare che non fosse vero. Un grande dispiacere, un dolore sincero, da parte di una collettività, quella del web, ma non solo, per un uomo che è diventato per tutti noi simbolo di qualcosa di più, esempio di resilienza e di una grandezza umana, capace di vincere i propri limiti e di dire a tutti noi che la vita è troppo grande e troppo immensa per essere messa da parte, capace di dimostrarci che la vita merita di essere vissuta, ogni giorno.

Zanardi è l'uomo senza gambe che ci ha insegnato a camminare. È l'uomo che l'ha amata la vita, l'ha amata con la sua enorme forza di volontà e il suo grande coraggio, da sportivo e da eroe, da eroe e ancora da uomo, ed è proprio lui che, con il suo esempio, ci ha insegnato a ad amare la nostra vita: una vita fatta magari di piccole beghe quotidiane o di drammi che ci portiamo dentro, di verità e assenze, di perdite, ma lui, pedalando sulla sua handbike, ci ha dimostrato che quando si ha il dono immenso della vita, allora vivere conta più di qualsiasi cosa.

È la strada che ancora una volta diventa metafora e meta. Quella strada che per Zanardi è stata amica e nemica, che è emblema di un percorso, di una destinazione. Quella strada che ci si pone davanti, su cui si realizza il nostro cammino, a volte piena di curve ed insidie, a volte ingiusta, a tratti incomprensibile, ma sempre bellissima, a modo suo, è la nostra vita, è qui che si realizza la nostra identità, che avviene quello che scegliamo di essere. Zanardi, da quel drammatico incidente del 2001, si è rialzato da quella strada e ne ha fatto la sua compagna di vita. Una strada che chiede sudore e fatica, che percorso dopo percorso insegna a volare senza ali, ma così come l'amore è un volo, anche l'amore per la vita è l' occasione per planare sulle cose, è la possibilità di rivincita e di rinascita.

È una strada che continua, che deve continuare, fatta di volontà e di muscoli e braccia che diventano forti ad ogni traguardo un po' di più, e che grandeggia nel riconoscimento della dignità della umana condizione, perchè Zanardi l'ha voluta fino in fondo, perchè lui l'ha amata fino in fondo, la vita, è vivere che vuole, una vita vera, umana. "Spesso il male di vivere ho incontrato", scriveva Montale, nell'evidenziare l'universalità del dolore nella dimensione dell'esistenza. Ma Zanardi ha fatto di quel dolore, di quella perdita, di quella assenza che spezza in due anima e corpo annullandoci, il punto di forza per una rinascita. È qui il suo grande messaggio, la sua grande lezione da sportivo e da uomo, dall' alto valore umano. "Quando mi sono svegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non quella che era andata persa”. Diceva così, nel giorno che aveva spezzato in due la sua vita e il suo corpo. Parole che mi ricordano un po' quelle di Stephen Hawking, il viaggiatore immobile, lo scienziato uomo, "guardate il cielo più dei vostri piedi".

Parole che spingono ad essere, a crederci, a definire la dignità umana all'insegna di una sacralità che ha nella profondità dell'io il suo enorme valore. Ce la farai ancora una volta, Zanardi, tu che senza gambe ci hai insegnato a camminare, ce la farai per tutti quelli che hai salvato con il tuo esempio e la tua grande lezione di vita, perchè tu l'hai voluta la vita ed è vivere che vuoi, perchè l'hai amata la vita e ci hai detto che è questo che conta più di tutto, oltre i finti orpelli e le false verità, perchè da quel letto di ospedale c'è tutta l'Italia che tifa per te.