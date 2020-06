TERMOLI. Ad alcuni mesi dall’allestimento del centro di ricovero per senza fissa dimora e clochard a Termoli, nella palestra della scuola Schweitzer, stamani riunione col sindaco Francesco Roberti e gli assessori Michele Barile e Silvana Ciciola, dove sono confluiti rappresentanti e volontari di tutte le associazioni di volontariato impegnate a fornire assistenza.

La presenza nella palestra sarà prorogata fino a fine luglio, poi ci saranno due siti, l’Isola Felice della Misericordia, che ormai da 9 anni e mezzo assolve al servizio e la vecchia caserma dei Carabinieri, di via Martiri della Resistenza.

Ci saranno ali distinte per uomini e donne, così come partirà anche un controllo su chi percepisce il reddito di cittadinanza, in questo caso saranno impiegati in lavori socialmente utili.

Sarà comunque previsto un numero chiuso per l’ospitalità e sempre nella caserma saranno garantiti sicurezza e controlli.

Il progetto di ricovero privilegerà coloro che sono stabilmente sul territorio, col fine di integrarne il reinserimento.

Non deve passare il messaggio che a Termoli si può andare e tornare senza una regola, va evitato che gente venga qui per passare estate o sfruttare il dormitorio a spese del comune.

Gli utenti dovranno lavorare per il comune o pagare una cifra. Il messaggio da trasmettere è che non è un albergo. Chi vuole avere un aiuto, deve dare una mano al comune di Termoli. Attualmente sono 12 utenti in palestra registrati, 12 utenti in stazione, o comunque per strada. Va evitato il degrado ambientale.