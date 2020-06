«Da lunedì un nuovo certificato di nascita, a 70 anni ho sconfitto il cancro»

TERMOLI. Quando possiamo dare buone notizie anche il nostro mestiere informativo ci soddisfa maggiormente.

Non tutti i giorni capita che un paziente oncologico esca fuori dal tunnel della malattia e lo divulghi via social.

E’ quanto fatto dal 70enne Bradimiro Santurbano, che da 8 anni è un nostro concittadino, dopo una vita spesa in giro per l’Italia, lui è che è teatino doc.

Ci ha contattati personalmente, per condividere questa fantastica notizia, così come l’ha fatto con gli amici di Facebook.

«Cari amici/amiche, per me oggi inizia una nuova vita.

Lunedì 22 giugno mi è stato consegnato un nuovo certificato di nascita. Cioè, il tumore che era in me è stato debellato. Ora i ringraziamenti. Al mio buon Dio tramite Padre Pio.

Al dottor Marra per la professionalità ed umiltà ed ai suoi collaboratori medici ed infermieri.

A mio figlio Mauro per avermi assistito e, convinto a sottopormi alla Chemio, presso l’Istituto Europeo di Milano dal prof. Curigliano.

Alla dottoressa Mignogna per controlli post chemio dell'ospedale “Gemelli Molise” in Campobasso.

Il signor Bradimiro è stato impiegato civile (assistente amministrativo) presso il distretto militare di Chieti. Per problemi familiari si è trasferito in servizio prima a Cagliari presso il comando militare della Sardegna e, poi qui a Termoli. E’ in pensione dal primo gennaio 2008.

In bocca al lupo Bradimiro.