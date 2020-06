Nuovo arredo urbano in via Udine: montata la pensilina dei bus

TERMOLI. Pensilina color pece, copertura in plexiglass su due dei quattro lati, tetto a volta, panchina e cestino per i rifiuti: si presenta così il nuovo arredo urbano sistemato all’inizio di via Udine per l’attesa degli autobus urbani. La nuova area è stata realizzata su una base in calcestruzzo, creata appositamente accanto al marciapiede e sistemata sulla terra per abbattere le barriere architettoniche, mentre la posa della nuova struttura è stata effettuata una volta che il cemento si è asciugato.

La pensilina ha fatto bella mostra di sé oggi, mercoledì 24 giugno, e la sua ubicazione si inserisce nell’ambito dei lavori previsti per la riqualificazione della strada, iniziati già all’inizio del 2019. L’obiettivo è quello di agevolare l’attesa degli autobus urbani dei cittadini, altrimenti costretti a stazionare in piedi sotto il sole e le intemperie.

Come per tutte le attrezzature di decoro urbano installate dal Comune, si auspica che anche questa non diventi oggetto di atti di vandalismo, come è spesso accaduto in passato ad altre pensiline in città o ai giochi per i bambini, in modo che sia fruibile per tutti gli utenti che utilizzano il servizio di trasporto pubblico.