Il comitato di via Udine ringrazia e lancia l'appello: manteniamo in ordine il quartiere

TERMOLI. «L’intervento di messa in sicurezza di quattro delle nostre strade cittadine risulta praticamente concluso e pensiamo che i risultati siano evidenti anche per coloro che hanno seguito distrattamente l’evoluzione dei lavori».

E' quanto esprime il comitato di via Udine, che ha interagito con tutti i principali attori dell’intervento per fornire le indicazioni utili ad ottimizzare i lavori da effettuare, in ragione della conoscenza del territorio.

«I contatti avuti sia con il Direttore dei lavori, l’arch. D’Alessandro, che con da ditta Venditti, esecutrice delle opere, sono stati senz’altro costruttivi ed hanno contribuito all’ottenimento del miglior risultato possibile in rapporto al budget economico messo in campo. Ed è per questo che vogliamo adesso rivolgere loro il nostro “grazie di cuore”, estendendolo anche alla amministrazione Sbrocca ed in particolare a Mario Orlando, che ha creduto più di chiunque nella fattibilità della messa in sicurezza e che è stato determinante per la realizzazione delle opere.

Guardate adesso com’è diventato il quartiere: non appare evidente come sia molto più gradevole percorrerlo adesso, con la strada sistemata, con il nuovo marciapiedi tra via Pertini e via Trento, persino con la recente sistemazione delle aiuole spartitraffico che hanno giovato della messa a dimora di piante ornamentali?

Rinnoviamo l’appello ad avere considerazione e cura di ciò che ci è stato messo a disposizione, perché purtroppo c’è più di qualcuno che continua a non farlo. Cerchiamo di fare in modo che i nostri amici animali non vadano nelle aiuole spartitraffico che hanno di recente giovato della messa a dimora di piante ornamentali, onde evitare che tornino allo stato veramente stomachevole cui erano state ridotte in precedenza. Apprezziamo l’iniziativa di un cittadino che ha provveduto a sua cura la realizzazione dei cartelli di invito al rispetto delle aree di che trattasi (e non solo) e di stimolo all’adozione di comportamenti rispettosi del bene comune.

Invitiamo i cittadini tutti ad avere cura di tutte le aree del quartiere, ad iniziare da quelle nelle vicinanze delle proprie abitazioni: la rimozione delle erbacce non andrebbe fatta solo nei giardini recintati, ma anche all’esterno, sul marciapiedi che è ancora (speriamo per non molto) di lottizzazione.

Facciamo squadra, tutti insieme! Possiamo far sì che il quartiere possa essere, e soprattutto rimanere, un fiore all’occhiello cittadino. Pensiamoci, prima di gettare rifiuti a terra, prima di non raccogliere gli escrementi dei nostri animali, prima di danneggiare beni pubblici perché, tanto, ci saranno altri che ne metteranno di nuovi.

Non è così: ricordatevi delle battaglie che abbiamo dovuto sostenere per raggiungere i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e dei tempi che ci sono voluti per farlo. Crediamo sia motivo di una seria riflessione collettiva che induca tutti noi a comportamenti più virtuosi e responsabili.