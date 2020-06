​Nuovo al mondo dei giochi online? Ecco 5 regole d’oro

TERMOLI. Nonostante lo stereotipo dei giocatori sia come disadattati sociali, il gioco è pieno di norme che è meglio non infrangere. Alcune causano problemi in un ambiente di gruppo, altre si scontrano con l'odio online; dimenticare una di loro ti farà guadagnare qualche insulto dagli altri giocatori.



Le regole, però, non sono solo per il cosiddetto gioco multiplayer ma anche per quando si gioca da soli. Sono regole d’oro e sono per l’esattezza 5. Conoscerle ti farà risparmiare tempo, una figuraccia e anche denaro.

Parla con i PNG almeno due volte

Un personaggio non giocante (PNG) è definito come chiunque non sia direttamente controllato da una persona, sia che si tratti del costruttore di armi o della guardia cittadina che vuole raccontarvi tutto sul tempo o sulla sua infanzia.

Tutti i PNG hanno qualcosa da dire quando si interagisce con loro, e si può essere sicuri di aver ascoltato tutto solo se si parla con loro almeno due volte. Questo è qualcosa per cui i partner cooperativi e gli altri spettatori devono avere pazienza.

Sì, probabilmente vedrete lo stesso testo a scorrimento due volte di fila, ma se continuate a parlare con le persone in giochi come The Walking Dead, comincerete a sentire pezzi extra che rimangono nascosti per coloro che non hanno parlato con quel contadino per tre volte di fila.

Provare un gioco – cautamente – prima di comprarlo

Ormai tutte le console offrono le versioni trial del gioco. Questo permette di provare un qualsiasi tipo di gioco prima di scaricarlo e spendere quindi denaro reale. Una bella mossa, ormai disponibile sia su playstation che xbox. Insomma, prova il demo Book of Ra o di qualsiasi altro gioco prima di giocare e scopri cosa andresti a comprare nel caso in cui decidessi di comprare.

Il peggior controller al proprio avversario

Se ospitate regolarmente serate di gioco, idealmente tutti i vostri controller dovrebbero essere della massima qualità e in condizioni di funzionare. Ma nel mondo reale, un gamepad è di solito più rotto e consumato del resto.

In questa situazione, il controller più scadente viene passato da un giocatore all'altro, fino a quando non finisce con la persona meno popolare che sta giocando.

Fa schifo essere emarginati - e questa conoscenza fa ancora più male quando si gioca con un pulsante L2 scassato.

A nessuno è permesso parlare durante una scena dei boss

Hai sofferto per ore di livellamento e macinando mostri, diventando abbastanza forte da affrontare finalmente il boss dei dungeon. Sta per iniziare una lunga scena e, prima di aprire la porta del gioco, ci si guarda intorno per assicurarsi che nessuno interrompa questo momento speciale.

Pensi di essere sicuro di goderti una delle poche sequenze animate del gioco, quando l'idiota del tuo compagno di stanza entra per discutere a voce alta della sua squadra di fantacalcio. Questo è il momento in cui pensi di avvelenare la sua prossima lattina di Sprite.

Fortunatamente, e indipendentemente dalla console scelta, la maggior parte dei giocatori sa di dover tenere la bocca chiusa quando la magia sta per iniziare sullo schermo. Le scene di questo tipo non capitano spesso nella maggior parte dei giochi, e assaporarle quando si verificano richiede un codice di silenzio che tutti dovrebbero capire.

Gioca senza esagerare

Come per ogni cosa, ricorda di giocare senza esagerare. 1 o 2 ore al giorno sono abbastanza e non disturberanno ne te, ne la tua compagna o genitori. Giocare il giusto è sempre la chiave per giocare in modo divertente e intelligente.