TERMOLI. Varata a Termoli dopo nove anni dall'avvio della sua realizzazione la goletta a due alberi da 24 metri "Hms Vittoria". Ieri il battesimo del mare della magnifica imbarazione, di proprietà dell'armatore Pio Rampa, che ha voluto condividere con noi di Termolionline questo magico momento.

Ha dedicato la goletta Vittoria alla madre e alla figlia, che portano questo nobile nome. Ora per qualche giorno rimarrà nel canale dei cantieri per acclimatare il legno all'acqua, dopo sosterà nel porto turistico in attesa di iniziare ufficialmente il suo primo viaggio.