TERMOLI. In questi giorni si è tornati di nuovo a parlare del problema riguardante l’edificio di edilizia economica e popolare di Colle Macchiuzzo e del fatto che nonostante i lavori siano stati completati dall’Erp (ex Iacp) da molto tempo, gli alloggi non vengono assegnati.

Della questione ce ne siamo occupati più volte e la spiegazione per la mancata assegnazione di detti alloggi popolari è stata sempre la stessa: non è possibile allacciare il fabbricato alle fogne comunali dato che il depuratore porto non è più in grado di ricevere nuovi reflui fintanto che non verrà attivata la nuova stazione di sollevamento fognaria del parco comunale.

Tale giustificazione oggi ci sembra ancor meno convincente in quanto non bisogna essere esperti in materia per capire che i reflui di una piccola palazzina di una dozzina di alloggi, non possono mettere in crisi il seppur vetusto e malandato depuratore Porto ora che le sue condizioni sono state in parte sgravate dall’entrata in funzione del depuratore Sinarca.

Comunque, tralasciando tali aspetti che investono ragionamenti di natura tecnica nei quali rischieremmo di perderci e cerchiamo di focalizzare l’attenzione su quella che sia l’amministrazione Sbrocca che quella attuale ritengono essere la panacea o se preferite la condizione essenziale per avviare finalmente la tanto agognata dismissione del depuratore del Porto: l’entrata in attività della stazione di sollevamento costruita di recente al di sotto delle pile del ponte del parco.

Ricordiamo perfettamente che da via Sannitica facevano sapere che entro massimo giugno 2019, finalmente questo impianto di pompaggio che avrebbe dirottato gran parte dei reflui fognari della città verso il depuratore di Pantano Basso. Ebbene, è passato un altro anno e la situazione è rimasta praticamente invariata.

Di tali e gravi circostanze siamo riusciti ad avere una spiegazione logica che però di logico ha ben poco: alla stazione di pompaggio fognario del parco manca l’allaccio alla rete elettrica; in buona sostanza, manca la corrente. Insomma sempre un problema di “allaccio”.

In altre parole, le case popolari non possono essere assegnate perché manca l’allaccio alla fognatura, ma l’allaccio non può essere garantito perché la stazione di sollevamento non è allacciata alla corrente…un po’ come nella famosa canzone “Alla fiera dell’est di Angelo Branduardi”…speriamo soltanto che alla fine della fiera, giusto per restare in tema, non siano i termolesi a pagare il conto di questa situazione per certi versi kafkiana.

La drammatica prospettiva infatti è proprio che a pagare sia la città di Termoli, anzi il suo bel mare, visto che se si ritarda ancora questa benedetta attivazione dell’impianto di pompaggio del parco, il rischio concreto è che il depuratore Porto non riesca più a depurare i reflui urbani riversandoli direttamente nelle acque antistanti la spiaggia del litorale nord.

Detto questo e facendo tutti gli scongiuri del caso, ci domandiamo se è mai possibile che in Italia un problema così serio resti appeso alla volontà di chi dovrebbe in tali casi sentire il bisogno oltre che il dovere di intervenire rapidamente per dare finalmente la corrente elettrica ad un impianto che ci sembra di capire possa essere davvero risolutivo del problema della depurazione di Termoli.

In conclusione ci sentiamo di lanciare quindi un appello all’Enel distribuzione affinché compia tutto il possibile e perché non l’impossibile affinché si possa una volta tanto avere un lieto fine ad una situazione che langue e che affligge la nostra bella città e che, in ultimo servirebbe anche per poter finalmente assegnare gli alloggi popolari di Colle Macchiuzzo che, visti i tempi, non ci sembra affatto una cosa da niente.