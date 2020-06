TERMOLI. I nostri medici si sono presi cura di noi tutti. La loro abnegazione, densa di fragile umanità e di altrettanta forza e speranza, è motivo della nostra ammirazione.

Abbiamo sperimentato distanziamento, senza distacco emotivo.

Connessione nell’isolamento.

Un paradosso che ci ha ricordato la forza della solidarietà.

Basi sulle quali interviene l'iniziativa dell'hotel Santa Lucia di Termoli.

In questa fase di ripresa, vogliamo regalarvi un fine settimana di relax presso la nostra struttura, alla scoperta della nostra gente, dei sapori genuini del nostro territorio.

Ringraziamo i termolesi che hanno risposto entusiasti: @aerislab per il magnifico video; il @oysterfishtermoli per la cena che vi offrirà; i termolesi che vi intratterranno con le loro poesie; Freddy Luciani per il meraviglioso quadro donato per la causa ed esposto nella nostra galleria; le guide turistiche che vi porteranno a scoprire le nostre bellezze.

L’emergenza che ci siamo trovati a fronteggiare ha avuto un forte impatto su ognuno di noi, costringendoci a ridisegnare il nostro spazio e il nostro tempo; al contempo, però, questo periodo ci ha permesso di esplorare nuove e meravigliose vie di solidarietà ed unione.

Improvvisamente, ci siamo riscoperti tutti uguali e fragili; la vita dell’uno legata indissolubilmente a quella dell’altro. I nostri medici ed infermieri sono stati forti e hanno combattuto senza sosta, senza mai arrendersi. La loro abnegazione, densa di fragile umanità e di altrettanta forza e speranza, è motivo della nostra ammirazione.



La storia dell’Hotel Santa Lucia è una storia di amore familiare, legame con il territorio e attenzione all’arte e alla cultura italiana. In quanto operatori turistici, ci siamo chiesti come potessimo anche noi dare ilnostro contributo. E, per questo, saremo orgogliosi di accogliere presso la nostra struttura i medici ed infermieri impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19. In un momento così difficile per l’Italia, L’Hotel Santa Lucia non è rimasto indifferente al grande atto di coraggio di questi eroi moderni, ai quali vogliamo dire grazie, dal profondo del nostro cuore.

Ci piacerebbe offrire loro, presso il nostro hotel, un week-end di ospitalità, estendibile ad un’altra persona, accompagnatore o componente della famiglia.

Anche noi, nell’organizzare questo pacchetto, abbiamo sperimentato un piccolo esempio di solidarietà, unione e forza. Tanti, infatti, i termolesi che hanno accettatocon grande entusiasmo di offrire quanto possono per rendere questo weekend un momento speciale e di ringraziamento sentito. Uniti, ci adopereremo per farvi conoscere la gioia della nostra gente e i sapori genuini del nostro territorio, certi che il fascino della nostra Termoli saprà regalarvi momenti di pace.

Nella fase di ripresa, questo il nostro piccolo gesto per uomini e donne eccezionali.

L’invito è valido dal 15 giugno al 31 ottobre 2020 (escluso il mese di agosto) e prevede la gratuità di una camera per due persone, per due notti con trattamento di pernottamento e prima colazione.

L’invito è rivolto ai medici (medici specialisti e di base) ed al personale infermieristico impegnati in prima linea nella lotta contro il Covid-19.

Potrete manifestare la vostra adesione all’indirizzo e-mail info@santaluciahotel.it allegando il badge e attestato di lavoro presso i reparti di urgenza ed emergenza e terapie intensive degli Ospedali Italiani.