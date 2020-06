ISOLE TREMITI. Prima i vip, poi le troupe. Isole Tremiti sempre in copertina nell’estate 2020 e i nostri cugini transalpini hanno potuto scoprire, qualora non le conoscessero già, l’incanto e la meraviglia dell’arcipelago diomedeo nel mare Adriatico, grazie al reportage in onda su Tf1, un canale televisivo generalista francese. È il primo canale televisivo francese per ascolti, cui la proprietà è del francese Bouygues.

A San Domino e San Nicola si è recato Marc Maisonhaute, coadiuvato da Gabriele Carta del Comune come cicerone ante litteram, esperto massimo di storia di San Nicola. La troupe ha esplorato le antichità di San Nicola mai viste prima. Carta, appassionato e ricercatore di storia locale li ha guidati in sala consiliare, sul celere benedettino, sul pozzo, presso l’abbazia e non solo, con descrizioni e aneddoti bellissimi.

A proporci un breve video è la nostra amica Lucia Urbano, operatrice culturale e blogger.