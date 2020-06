​Esenzione ticket sanitario, prorogate autocertificazioni al 31 ottobre 2020

CAMPOBASSO. Un importante e urgente provvedimento, che interessa molti cittadini molisani, è stato adottato dalla Direzione generale per la Salute regionale.



Con Determinazione del direttore generale n.57 del 23 giugno 2020 è stata disposta la proroga al 31 ottobre 2020 della validità delle autocertificazioni rilasciate dai cittadini nel corso del 2019 per fruire delle esenzioni per reddito ed essere esonerati dal pagamento del ticket sanitario, fatta salva la responsabilità degli assistiti di avvalersene fintanto che rimangono invariate le condizioni di reddito e status autocertificate dagli stessi. Si tratta delle esenzioni codificate come E01, E02, E03 ed E04. Autocertificazioni che avrebbero avuto come scadenza naturale il 31 marzo e già erano state oggetto di proroga al 30 giugno 2020.

Il provvedimento si è reso necessario al fine di evitare possibili assembramenti di persone agli sportelli Asrem.

Per le nuove autocertificazioni degli assistiti molisani, i quali non risultino inseriti nell’elenco degli esenti, valido dal 1° aprile 2020, e che non abbiano presentato autocertificazioni nel corso dell’anno 2019 ma che ritengano di avere titolo all’esenzione per reddito, è stata attivata la modalità online sul sito del Sistema tessera sanitaria, www.sistemats.it, che consente di trasmettere l’autocertificazione in modalità telematica.