​Sicurezza stradale: Pd e VotaxTe presentano un’interpellanza

TERMOLI. Alla luce dell’ennesimo incidente stradale, verificatosi a Termolilo scorso22.06.2020, in cui una donna è stata investita sulle strisce pedonali in Via Sandro Pertini all’altezza del Centro Commerciale La Fontana, i consiglieri comunali Pd e VotaxTe, Oscar Daniele Scurti, Manuela Vigilante, Angelo Sbrocca e Andrea Casolino, hanno protocollato questa mattina un’interpellanza per chiedere al Sindaco quali misure e interventi l’amministrazione intendeporre in essere per aumentare e migliorarela sicurezza sulle strade di Termoli e ridurre il rischio di incidenti. E’ intenzione dei consiglieri Pd e VotaxTe chiedere, nella conferenza dei capigruppo che si terrà questo pomeriggio, l’inserimento all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. Di seguito si riporta il testo della interpellanza.

I sottoscritti Consiglieri Comunali PD e VotaxTe, Oscar Daniele Scurti, Manuela Vigilante, Angelo Sbrocca e Andrea Casolino,

Visto l'art. 39 del TUEL,

Visto lo Statuto Comunale,

Visto l'art. 49 del Regolamento del Consiglio Comunale,

Premesso che

nella giornata del 22 giugno c.a. si è verificato l'investimento di un pedone sulla via di Sandro Pertini all'altezza del Centro commerciale, fortunatamente senza gravi conseguenze;

negli ultimi mesi si sono verificati altri investimenti sulle strade comunali, alcuni dei quali hanno avuto come conseguenza il decesso della persona investita;

in numerosi punti della città le strisce pedonali sono praticamente non più visibili;

alcune strade della città presentano ancora problemi di scarsa luminosità;

in presenza degli attraversamenti pedonali gli automobilisti non adottano una velocità adeguata;

Considerato che

Atteso che

l'impiantistica luminosa installata in alcune strade a percorrenza veloce non è sufficiente a garantire appieno la sicurezza stradale dei pedoni;

Tutto quanto sopra premesso

SI INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE

quali interventi e quali misure l'amministrazione comunale intende adottare per garantire una maggiore sicurezza sulle strade comunali, al fine di ridurre il pericolo di incidenti stradali.