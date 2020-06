Sei predisposto a sviluppare carie? Scoprilo con il test salivare!

TERMOLI. La carie è una delle problematiche che più di frequente spingono le persone a rivolgersi al dentista, perché provoca un dolore spesso insopportabile e necessita nella maggior parte dei casi di un intervento di urgenza. Chi ci è già passato sa perfettamente quanto possa essere fastidiosa una carie e siamo anche tutti consapevoli di quello che dovremmo fare per prevenire questo genere di problematiche. Una corretta igiene orale dopo ogni pasto tuttavia in alcuni casi non è sufficiente, perché ci sono persone più predisposte di altre a sviluppare carie.

Bisogna poi considerare che un ruolo chiave è svolto anche dall'alimentazione: se la propria dieta è ricca di alimenti zuccherati è molto più semplice sviluppare questo genere di problematica. Oggi però è possibile conoscere il proprio livello di predisposizione alla carie con un semplicissimo test salivare, che viene effettuato da alcuni professionisti. Lo studio Virzì a Milano è tra i pochi a proporre questo tipo di esame, che può fare una grande differenza a livello di prevenzione. Scopriamo come funziona e quando è utile il test salivare.

Test salivare per la cariorecettività: come funziona

Il test salivare per la valutazione della cariorecettività è un esame molto semplice e completamente indolore per il paziente. Prevede infatti il prelievo di un campione di saliva, che viene posto dal medico su una striscia di coltura. Si tratta dunque di un test molto breve, che non provoca alcun tipo di fastidio per il paziente ma che può fare una grande differenza perché permette di capire il livello di predisposizione a sviluppare carie. In tal modo, in base alla percentuale di rischio, è possibile tenere monitorata la situazione e realizzare un programma di prevenzione personalizzato.

Come viene analizzata la saliva

Questo test in sostanza prevede l'analisi della saliva del paziente, perché è proprio dalle sostanze e dai batteri presenti in essa che dipende spesso la maggiore o minore predisposizione a sviluppare carie. Con questo semplicissimo esame vengono quindi presi in considerazione e valutati 3 principali parametri:

Il PH della saliva (il grado di acidità infatti aiuta a capire quanto sia elevato il rischio di andare incontro a problematiche dentali come appunto la formazione di carie);

La presenza di batteri cariogeni , come il Lactobacillas e lo Streptococco Mutans;

La quantità di flusso salivare.

In base a questi fattori il dentista riesce a determinare il grado di rischio del paziente, che è fondamentale per poter realizzare un programma di prevenzione su misura.

Perché è importante il test salivare

Il test salivare è consigliato a tutti i pazienti e in modo particolare ai bambini perché sono sempre di più le persone che sviluppano carie negli ultimi anni e questo è un dato che purtroppo è destinato molto probabilmente a salire. Grazie a questo semplicissimo esame però è possibile adottare un programma specifico che permetta di prevenire tali problematiche, specialmente nei pazienti che risultano maggiormente predisposti.

La carie infatti non si può solo curare: con delle strategie mirate è possibile anticiparne la comparsa ed evitare dunque disagi e spese inutili.