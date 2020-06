Coronavirus, parola d'ordine sanificazione

MOLISE. Quello della sanificazione è un ‘affare’ in forte créscita (anche in Molise). Le poco meno di 5mila imprese italiche mai avevano goduto di un momento più favorevole. C’era un tempo in cui i negozi si servivano di una comunissima impresa di pulizie oppure si affidavano al tuttofare precario che chiedeva di potersi prestare. Nei saloni delle parrucchiere era la stessa gestrice a mettere mano alla scopa a fine giornata. Oggi la chiave di una corretta riapertura è la parola ‘sanificazione’. Ma, in assenza di linee-guida dal Governo, i prezzi sono lievitati, i lavoratori improvvisati si sono moltiplicati e – per conseguenza – occorre stare lontani dalle truffe.

La lotta al virus è un incubo, soprattutto per le piccole imprese, ma costituisce un affare per le Aziende del settore ed i loro 400mila addetti. La domanda è più che raddoppiata in tre mesi. Il mercato è impazzito e cominciano a proliferare le fregature. Imprese che si sono improvvisate ‘esperte’ (a parole) approfittano del disorientamento dell’utenza. Il risultato è una sorta di ‘jungla’ dei prezzari; e, bene spesso, oltre a non avere i requisiti previsti dalla legge, gli addetti utilizzano anche sostanze nocive.

Ad esempio, fra i prodotti consentiti per la sanificazione, non c’è l’ozono che pure viene fatto passare per un toccasana quando invece questa sostanza colpisce le vie aeree ed è tossico. Eppure, utilizzando un minimo di attenzione, si scoprono quali siano i prodotti consentiti.

Li elenca la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio scorso; e, segnatamente, varechina allo 0,1% o etanolo al 70%.

Non v’è alcuna norma che preveda l’obbligo di ingaggiare un’impresa specializzata. Persino quelle non abilitate a calzare la coroncina di

lauro sulla testa possono autocertificare la propria attività di pulizia, naturalmente a condizione di utilizzare i detergenti prescritti. Il fatturato del settore nella Penisola potrebbe superare, nell’anno in corso, i 15 miliardi di euro. Per esempio, perfino nei pochi ospedali molisani, la sanificazione è raddoppiata (da 2-3 a 4-5 interventi/die). E, in alcuni casi, è prevista la presenza fissa di un pulitore.



I Comuni della 20^ regione hanno ‘risolto’ con il lavoro a casa, evitando così di fare la giusta polizia nelle varie sedi che – nei ristoranti e nei vari esercizi di somministrazione di bevande - è consigliata quotidianamente. Solitamente le tariffe degli interventi restano ferme a 2 €/ml. Pare giusto riferire che la sanificazione ‘made in Italy’ è molto apprezzata oltre le Alpi (e non solo). Le aziende tricolori sono state sommerse da una valanga di ordini da Hong Kong, dalla Cina, dall’Ecuador, dal Cile, dai Paesi arabi, e dalla Russia.

Occorre distinguere tra i vari termini usati nel settore. Il termine sanificazione indica un “complesso di procedimenti e di operazioni” di pulizia e/o disinfezione; comprende il mantenimento della buona qualità dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti.

La disinfezione è un trattamento per abbattere la carica microbica di ambienti, superfici e materiali e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute. Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.

L’igienizzazione dell’ambiente è l’equivalente della detersione, ed ha lo scopo di rendere igienico, ovvero di pulire l’ambiente, eliminando le

sostanze nocive presenti. I prodotti senza l’indicazione dell’autorizzazione ministeriale (che riportano in etichetta diciture sull’attività ad es. contro germi e batteri) non sono prodotti con attività disinfettante dimostrata ma sono semplici detergenti per l’ambiente (igienizzanti). La detersione consiste nella rimozione e nell’allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. E’ un intervento obbligatorio prima della disinfezione e della sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti. Per la pulizia si utilizzano prodotti detergenti/igienizzanti per ambiente che rimuovono

lo sporco mediante azione meccanica o fisica. Da buon ultima, la sterilizzazione è il processo fisico o chimico che porta alla distruzione mirata di ogni forma microbica vivente, sia in forma vegetativa che in forma di spore.



Claudio de Luca