TERMOLI. OPPO, nota azienda fondata nel 2004 in Cina e oggi successo internazionale, ritorna a far parlare di sé lanciando sul mercato il nuovo smartphone OPPOReno4, disponibile anche in versione Pro.

I due nuovi modelli firmati OPPO saranno caratterizzati da ottimi sistemi multiobiettivoe da un’estetica particolarmente curata, grazie ad un design sottile e a colorazioni cangianti.

Saranno dispositivi pensati per chi è alla ricerca di uno smartphone affidabile, di buona prestazione e dal prezzo accessibile. Se al momento OPPO Reno4 e Reno4 Pro sono disponibili unicamente Cina e quindi acquistabili solo su importazione, sembra ormai pressoché certo che i due nuovi smartphone sbarcheranno presto anche sui mercati occidentali.

Il successo di OPPO in Europa è ormai consolidato, tanto da definire il brand cinese un vero e proprio rivale di Apple, D’altra parte, però, resta ancora da scoprire il cartellino di prezzo del nuovo smartphone.

Il comparatore di prezzi idealo ha messo a punto un’analisi basata sull’andamento del prezzo del precedente smartphone OPPO Reno2 Luminous Black Lite. L’obiettivo dell’analisi? Cercare di anticipare i prezzi del mercato per scoprire quali saranno i mesi in cui converrà acquistare OPPO Reno4 e quanto velocemente il nuovo smartphone subirà la consueta svalutazione da mercato, tutta a favore dei consumatori più pazienti che potranno portarsi a casa il nuovo smartphone a prezzi piuttosto convenienti.

Il comparatore prezzi ha rilevato la possibilità di un declino costante del prezzo a partire da tre mesi dopo la vendita. Si tratterà inizialmente di una piccola riduzione, di circa il 3% sul prezzo di lancio. Decisamente più interessante la situazione tra i sei e i sette mesi dalla comparsa sul mercato: il risparmio si dovrebbe attestare intorno al 20%, garantendo al contempo un telefono ancora attuale.

Dopo 12 mesi la cifra sul cartellino del prezzo si ridurrà di ben il 30%, ma va messo in conto l’acquisto di uno smartphone ormai vecchio di un anno. I più impazienti farebbero bene a tenere gli occhi aperti durante il secondo mese dopo il lancio: potrebbe registrarsi un calo temporaneo e improvviso di oltre il 16%.