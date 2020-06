TERMOLI. Per il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Termoli «Non è accettabile che in una delle piazze più belle e storiche di Termoli, qualcuno si possa permettere di fare ciò che vuole, senza rispettare le regole.

Vedere mastelli della spazzatura in un posto meraviglioso come Largo Tornola, è uno sfregio e una mancanza di rispetto, per i residenti e dei numerosi turisti, che vengono ogni anno a visitare uno dei borghi antichi più belli del nostro paese. Numerose segnalazioni da parte dei cittadini sono state fatte, ma fino ad oggi niente è cambiato.

Noi come MoVimento 5 Stelle Termoli non possiamo rimanere in silenzio davanti a questo scempio e chiediamo che al più presto venga messa in campo un’azione concreta e definitiva da parte del Comune e della Rieco Sud, per far sì che queste cose non accadano più».