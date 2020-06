Lavori alla condotta del depuratore, ordinanza prorogata al 31 luglio

TERMOLI. Proseguono i lavori alla condotta sottomarina lunga collegata al depuratore del porto. All'uopo, il comandante del porto di Termoli, Francesco Massaro, ha prorogato l'ordinanza che disciplina l'interdizione dello specchio acqueo interessato fino al 31 luglio.

"Vista la nota in data 23 giugno 2020 (assunta in pari data al protocollo n. 11833) della società Crea Gestioni srl, con sede a Roma in Piazzale Ostiense n. 2, con la quale è stata richiesta la proroga dell’ordinanza di sicurezza della navigazione per effettuare lavori alla condotta principale di cui all’ordinanza n. 80/2019 in data 23.12.2019;

Viste: le Ordinanze n. 80/2019 in data 23 dicembre 2019, n. 06/2020 in data 14 febbraio 2020 e n. 13/2020 in data 30 aprile 2020, relative ai lavori della condotta asservita al depuratore del Comune di Termoli;

Visti: gli artt. 17, 30, 68 ed 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

I lavori di cui all’Ordinanza n. 80/2019 in data 23 dicembre 2019, sono prorogati fino al 31 luglio 2020.

Lo specchio acqueo interessato, nel periodo e nella fascia oraria e durante le attività in preambolo citate, è interdetto alla navigazione ed alla sosta di tutte le unità navali nonché allo svolgimento di ogni altra attività connessa con l’uso del mare, sia di superficie che subacquea, per un raggio non inferiore a 300 metri dalla condotta presente, così come riportata ed indicata nello stralcio planimetrico allegato. Sono esclusi da tale divieto le unità navali militari dello Stato, quelle interessate ai lavori, nonché le unità connesse ai servizi portuali.

Sarà cura della Società operante, nel periodo in cui verranno svolte le citate attività, segnalare opportunamente la propria posizione, nonché lo specchio acqueo interessato dai lavori.

I comandanti/conducenti di unità navali in genere, in transito in prossimità del citato specchio acqueo dovranno, secondo perizia marinaresca, transitare al di fuori della suddetta distanza di sicurezza ed alla minima velocità consentita per il governo in sicurezza dell’unità ed evitare di creare movimenti ondosi che possano disturbare lo svolgimento dei lavori".