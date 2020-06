Ecoballe e rifiuti, la popolazione di Mafalda dice no all'insediamento

MAFALDA. Una protesta social a Mafalda.

Negli ultimi giorni torna a far parlare di se la zona industriale di Mafalda, dopo un lungo periodo di “presunto” silenzio. I cittadini di Mafalda e dei paesi vicini solo in questi giorni vengono a conoscenza della volontà dell’amministrazione attuale di portare a termine il progetto dell’Amministrazione Riccioni.

Riprendendo il testo del post su i social di Prima Mafalda, facciamo alcune considerazioni insieme alla popolazione di Mafalda la quale non vuole che tale progetto vada avanti.

“Cari Concittadini, la responsabilità dell’attività politica ed amministrativa del Partito Civico Prima Mafalda, sarà sempre quella di favorire il bene della nostra comunità … Operiamo esclusivamente al vostro servizio senza alcun interesse personale e ogni scelta sarà ispirata al fine del miglioramento della nostra Mafalda.” La popolazione si chiede preoccupata: “Siamo sicuri che questo è il modo corretto?”.

Continuando a leggere sul social :

“Si tratta di un progetto d’impresa che si occupa di ottimizzazione della differenziazione di rifiuti non pericolosi e non organici, quindi niente umido”… l’umido è l’ultimo dei problemi, spiegano alcuni cittadini, leggendo la visura camerale della Molise Ambiente srl, si evince dall’oggetto sociale le attività per cui è nata questa società: raccolta, trasporto, conto proprio o conto terzi, stoccaggio, smaltimento, compattazione, compostaggio e riciclaggio di qualsiasi tipo di rifiuto, di tutti i tipi di rifiuti pericolosi, tossici, nocivi e speciali.

Continuando a leggere il post:

“la nostra amministrazione si è posta in ottica di continuità amministrativa relativamente al progetto stesso, non avendo evidenziato particolari criticità in termini di inquinamento, non essendoci odori né fumi, salvaguardando la possibile creazione di posti di lavoro, nonché l’introito per il Comune di Mafalda derivante dall’affitto del capannone industriale per euro 48.000,00 annui”. I cittadini rimanendo increduli poiché solo un anno fa Giacomo Matassa attuale sindaco di Mafalda si era proposto con discontinuità rispetto all’amministrazione Riccioni durante il periodo elettorale; ma soprattutto si chiedono come mai in quest’anno non ne ha mai parlato con i mafaldesi, con gli amministratori dei paesi limitrofi e con nessuno degli stakeholders.

Proseguendo sul post:

“In merito poi all’allusione che tale progetto impatterebbe negativamente sul tessuto economico mafaldese, il sorriso è d’obbligo e le domande nascono spontanee.

Come si può pensare, soprattutto in considerazione del delicato contesto socio-economico che stiamo attraversando, che la creazione di una decina di posti di lavoro produca un effetto economico negativo?”

La preoccupazione della popolazione è doverosa e si percepisce anche al di fuori dei confini comunali, territori da sempre vocati all’agricoltura, alla tutela dell’ambiente e alla realizzazione di prodotti biologici che hanno visto negli ultimi anni sempre più numerosi imprenditori impegnare tempo e risorse economiche per la giusta valorizzazione di questa area incontaminata, creando ben più di una decina di posti di lavoro. Dopo tutti questi sforzi è un paradosso autorizzare, una ditta alla gestione dei rifiuti finalizzata alla realizzazione delle ECOBALLE, poiché è di questo che stiamo parlando, visto che nel progetto presentato al Comune di Mafalda su 98.500 tonnellate/anno previste in ingresso nell’impianto, ben 49.200 tonnellate/anno saranno costituite dai tristemente famosi rifiuti con codice CER 191212.

Cosa molto più grave, se si considera che la zona industriale di Mafalda si estende su una superficie lungo il fiume Trigno e nei pressi dellastrada statale Trignina, questo ci fa riflettere anche sulla posizione strategica del sito che rappresenta perquest’angolo del Basso Molise un vero “biglietto da visita” trovandosi a ridosso della principale via di comunicazione tra l’entroterra e la costa molisana ed abruzzese per la circolazione dei turisti e non certo dei rifiuti. Considerato tutto ciò non riusciamo a trovare nessun elemento positivo da questo tipo di sviluppo, né economico, né paesaggistico, né tantomeno occupazionale. Allo stesso modo, sapendo che il 50% della società Molise Ambiente srl è di proprietà di un noto imprenditore che già svolge la stessa attività nella vicina e meglio attrezzata, logisticamente e strutturalmente, zona industriale di San Salvo, non si capisce il motivo di questa scelta aziendale.

Per tutti questi fattori di rischio, la popolazione di Mafalda ma anche dei comuni limitrofi auspicano l’intervento di massa contro il progetto, per dare potere decisionale alla collettività e non a chi la governa.