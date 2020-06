Addio a uno storico imprenditore, Arduino Scrascia è morto a 92 anni

TERMOLI. Abbiamo appreso con molta tristezza della scomparsa di una persona molto conosciuta a Termoli, per essere stato fino a qualche tempo fa un noto imprenditore assieme ai fratelli e poi anche i figli di un avviato esercizio di fornitura materiale elettrico nella centralissima corso Umberto I.

All'età di 92 anni si è spento Arduino Scrascia, un imprenditore di quelli davvero vecchia maniera, quelli con cui si poteva stipulare un patto con una semplice stretta di mano.

Chi scrive lo ricorda come una persona schietta e anche molto allegra, sempre pronto alla battutaandare nel suo negozio era a volte anche un passatempo, con lui in negozio c'era anche il fratello professor Peppino, mentre l'altro Germano seguiva altre attività. Arduino e Peppino poi mano a mano hanno mollato le redini lasciando la condizione dell'esercizio ai figli Paolo di Arduino e Ciccio di Peppino.

La loro ditta era davvero un punto di riferimento in città, anche per quanto riguardava la consegna delle bombole a gas, quando ancora i termolesi in massima parte non avevano il metano in casa.

Insomma i Fratelli Scrascia a Termoli erano un punto di riferimento, con Arduino se ne va un ultimo baluardo imprenditoriale che ormai non si vede più da tempo.

Buon viaggio Arduino che la terra ti sia lieve.