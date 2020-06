TERMOLI. Consegna di mille mascherine avvenuta stamani davanti al triage del Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli a cura delle amministrazioni comunali di San Giacomo degli Schiavoni e Petacciato, nonché dell’associazione Fantacalcio dei due centri.

Il 21 marzo i Comuni di Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni, con lo straordinario aiuto dei ragazzi del Fantapetacciato, del fantafreechoice e del Fantacalcio di San Giacomo, su impulso di Luciano Caprioli, hanno organizzato unaraccolta fondi in favore dell'Asrem per l'acquisto di materiale sanitario per l'emergenza Covid-19. Le donazioni sono cessate il 10 aprile: raggiunta la cifra di 1.843 euro.

Siè proceduto all’acquisto di 1000 mascherine FFP2 anche grazie al generoso contributo della Fortek Srl con sede a San Benedetto del Tronto. Stamani, alle 11, con diretta Facebook di Termolionline, la consegna delle mascherinenelle mani del primario della medicina d’urgenza Nicola Rocchia, affiancato dal caposala Pino Galasso, coi sindaci Costanzo Della Porta e Roberto Di Pardo, nonché lo stesso Luciano Caprioli.