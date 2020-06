Tantissimi auguri alla Misericordia di Termoli: compie 28 anni

TERMOLI. Una delle istituzioni più significative e dinamiche della nostra città: parliamo della Confraternita della Misericordia di Termoli, che oggi compie 28 anni. Non possiamo che formulare i migliori auguri a un'associazione di volontariato che si occupa di tanti aspetti socio-assistenziali sul nostro territorio.

La Misericordia di Termoli nacque il 26 giugno del 1992 per volontà di un gruppo di cittadini di Termoli e grazie all’incoraggiamento di un qualificato comitato d’onore composto da: S.E. Mons. Domenico D’AMBROSIO, allora Vescovo di Termoli – Larino (oggi Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo) , Membro della Commissione Episcopale per i problemi sociali e il lavoro, giustizia e la pace; Don Enzo RONZITTI, parroco della chiesa dei SS. Pietro e Paolo, Correttore della Confraternita di Misericordia di Termoli (Assistente Ecclesiastico); Prof. On. Giuseppe ASTORE, allora Assessore alla Sanità “Regione Molise" ; Dott. Filippo VITALE, Direttore Sanitario Ospedale San Timoteo di Termoli; Superate le prime logiche difficoltà iniziali e con l’impegno di tutti i fondatori e sostenitori si è potuto dare vita ad una struttura efficiente e funzionante che ha iniziato ufficialmente la sua attività il giorno 26 giugno 1992.

Augurissimi al Governatore Romeo Faletra e a tutti i confratelli e le consorelle.