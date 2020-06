Dalla Cala Sveva al porto turistico, Salvini a Termoli dopo un anno difficile per tutti

TERMOLI. Politicamente parlando è passato un secolo, ma in realtà, dalla visita alla Cala Sveva di Matteo Salvini del 2019, reduce dal Papeete, sono trascorsi solo 10 mesi e mezzo. In Molise scricchiola paurosamente la giunta Toma, alle prese con la mozione di sfiducia al Governatore.

A livello nazionale non è riuscita la spallata all’Emilia Romagna, ma solo la spallatina umbra e la riconquista calabrese, peggio ancora a livello di Governo la pandemia ha proiettato il premier Conte tra gli statisti dell’Unione europea, dove brilla di luce propria piuttosto che della coalizione. In tutto questo il centrodestra è unito solo dal coro sulla cassa integrazione, anche se tenterà il colpo gobbo elettorale dell’equinozio di autunno. Non andò alle urne in autunno nel 2019 ed è probabile che dovrà accontentarsi delle regionali anche nel 2020.

Intanto, Salvini oggi torna a Termoli, per un caffè al Sottovento, previsto alle 15.30 e due ore più tardi sarà a Vasto. Il leader leghista, fanno sapere dal partito, «farà tappa a Termoli per un saluto, quattro chiacchiere ed un caffè con gli iscritti molisani», durante il suo ritorno dalla Puglia. Sicuramente sarà un momento di riflessione con la classe dirigente locale, visto il delicato momento vissuto a Palazzo Vitale.