«Termoli non abbocca, Salvini sai solo bere e mangiare», la contestazione a 5 stelle

TERMOLI. Si sono avvicinati al porto turistico per protestare contro Salvini e chiedere dove fossero i 49 milioni di euro... ma non sono stati ammessi, allora hanno lasciato il segno esponendo striscioni polemici dal muraglione del porto di via Carlo del Croix. Striscioni sul muraglione che costeggia il porto turistico di Termoli contro Matteo Salvini sono comparsi oggi pomeriggio durante la visita del leader della Lega a Termoli. Lo slogan: "Termoli non abbocca". A manifestare contro, gli esponenti del Movimento 5 Stelle di Termoli tra cui i due consiglieri comunali: Ippazio Stamerra e Antonio Bovio. Tra i manifestanti anche due giovani locali, non appartenenti a nessun partito o associazione. "Contestiamo Salvini perché è in perenne campagna elettorale - dicono i pentastellati - assente in Parlamento. È più utile a Roma". Poi hanno lasciato al video social pubblicato su Facebook divulgare i contenuti della protesta.