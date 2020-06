«Da Pediatria al 118 spiaggia», stillicidio dei servizi sanitari nel basso Molise

TERMOLI. La notizia della soppressione del servizio di guardia medica turistica sui litorali, il cosiddetto 118 spiaggia, ha causato subito numerose reazioni, tra cui quella del presidente del comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice.

«Continua imperterrito da parte dell'Asrem lo stillicidio dei servizi sanitari nel Basso Molise. Alle tante riduzioni di servizi sanitari da qualche lustro perpetrati nell'unico presidio ospedaliere presente e nelle altre strutture sanitarie presente in detto territorio, sia aggiunge anche la cessazione del servizio in spiaggia del 118 per la stagione balneare appena iniziata. Servizio di primo soccorso con ambulanza e medico indispensabile per la tutela dei bagnanti e dei turisti che si spera scelgono di trascorrere le vacanze sulla nostra costa, ancor più in questa stagione di grave crisi a seguito del Coronavirus. A ciò si aggiunge che si è ancora in attesa di conoscere come e quando l'Asrem intende assumere o trasferire, all'ospedale San Timoteo, i Pediatri indispensabili per evitare la chiusura del reparto di Pediatria e conseguente chiusura di Ostetricia e Punto Nascita. Come pure come intende anche risolvere il problema del personale per evitare anche l'imminente chiusura del Consultorio di Termoli. E' certo che si continua a penalizzare il basso Molise, e sempre più si fatica a capire la logica che induce la dirigenza dell'Asrem a scelte inopportune come immagine, dannose alla salute dei cittadini e economicamente insignificanti.