CAMPOMARINO. In merito alla questione rifiuti a Campomarino, interviene il gruppo di opposizione dei pentastellati.

“Alla luce di quanto sta avvenendo a Campomarino Lido circa la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, i consiglieri di minoranza del MoVimento 5 Stelle dopo ampie rimostranze su una gestione dei rifiuti che si preannuncia fallimentare, intendono ribadire la totale contrarietà nel nuovo criterio adottato dall’assessore Saburro nel conferimento dei rifiuti.

Sarebbe opportuno e doveroso, che l’assessore Saburro fornisca spiegazioni alla cittadinanza su questa “sua personale” scelta di collocare 32 eco isole in solo 8 punti del territorio litorale, piuttosto che disseminarle in modo più omogeneo sul territorio come tra l’altro è avvenuto lo scorso anno, rendendo un servizio ai cittadini migliore rispetto al passato.

Sappiamo che nella giornata di oggi 26 giugno 2020, verrà firmato l’accordo con la ditta Giuliani Environment su questo nuovo piano di raccolta.

A tale ragione, ieri mattina abbiamo protocollato una DIFFIDA al Sindaco e all’assessore all’ambiente, invitandoli ad una rimodulazione della programmazione di raccolta dei rifiuti.

È inconcepibile che un amministratore, che si reputa competente, non tenga conto delle esigenze dei suoi concittadini, per venire invece incontro alle comodità logistiche della ditta appaltatrice.

Inoltre suggeriamo all’assessore di evitare di continuare a scaricare la responsabilità sui cittadini e sulla loro inciviltà, perché chi amministra deve cercare di fornire un servizio oltre che degno, anche oculato e soprattutto lungimirante, piuttosto che accanirsi senza ascoltare le reali necessità e richieste dei cittadini, che a lungo andare ne chiederanno conto!

Secondo l’assessore il conferimento può avvenire anche a diverse centinaia di metri dalle abitazioni, senza considerare che in realtà può trasformarsi in un’istigazione al reato ambientale, perché non tutti saranno disposti a mostrarsi virtuosi per la scomodità del servizio fornito.

Tutto questo si traduce in un aumento sistematico degli abbandoni che, a pensar male, beneficerà solo la Giuliani Environment, la quale aumenterà le pretese economiche sul servizio extra.

Siamo oltremodo certi che anche il numero di 32 eco isole siano insufficienti a coprire le esigenze dei cittadini e non è certo una grande idea la scelta di un eco punto (discarica a cielo aperto) in una zona residenziale, scatenando l’ira dei cittadini residenti in zona.

Vogliamo anticipare ai nostri concittadini e soprattutto ai turisti stanziali che siamo più che certi che l’assessore vorrà ricorrere ai ripari, quando la situazione sarà ulteriormente fuori controllo, ma ci teniamo a preannunciare che avverrà a caro prezzo per i contribuenti, in quanto tutte le raccolte “fuori programma” comporteranno un aggravio di spesa per le casse comunali, che si trasformerà inevitabilmente in un aumento della tassa sui rifiuti per tutti i contribuenti!

Quando si dice: saper amministrare coi fiocchi!”