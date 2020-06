Saburro risponde al Movimento 5 Stelle sulla gestione della differenziata al Lido

CAMPOMARINO. L'assessore Saburro risponde al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle sulla gestione della differenziata al Lido.

«Con atto di diffida protocollata il 25 giugno 2020, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle locale hanno espresso fortissime critiche sull’efficienza della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, e in particolare denunciato un impatto “catastrofico” (addirittura…) sul decoro della nostra città.

Al fine di evitare equivoci e inutili allarmismi che possono screditarne l’immagine e arrecare pregiudizio all’attrattività turistica di Campomarino, vanificando i nostri sforzi e danneggiando l’economia locale, è opportuno chiarire subito quanto segue.

In primo luogo, nel ricordare che la procedura di appalto è stato svolta dall’Unione dei Comuni – stazione appaltante, è il caso di precisare che si tratta di un servizio sperimentale suscettibile di ogni correttivo e/o modifica ove ritenuta necessaria e/o opportuna, nell’ottica di garantire il miglior servizio alla cittadinanza. Ogni suggerimento e/o indicazione costruttiva volta a migliorare la raccolta, pertanto, è assolutamente ben accetto.

I cittadini devono sapere che l’Amministrazione comunale si è prefissata un obiettivo chiaro e preciso: migliorare la qualità della differenziata rispetto allo scorso anno, e su questo stiamo concentrando i nostri sforzi sia politici che amministrativi, esercitando al meglio le nostre prerogative in materia di controllo, segnalazione e impulso allo svolgimento del servizio.

Recependo i suggerimenti pervenuti dalla popolazione, la soluzione prescelta, anche a seguito di una proficua interlocuzione con la stazione appaltante e la ditta aggiudicataria, è stata quella di localizzare dei punti di raccolta nei posti più densamente popolati del lido, e collocarvi le ecoisole. Diversamente dallo scorso anno, i cittadini avranno a disposizione contenitori più capienti per ogni singola frazione di rifiuto e quindi dovrebbe essere molto più limitato il rischio di trovarli pieni.

Inoltre, al fine di limitare al massimo il rischio di episodi di abbandono incontrollato, d’intesa con la ditta incaricata abbiamo predisposto maggiori controlli e saremo inflessibili nel comminare sanzioni in caso di violazioni. Al riguardo, oltre alle 8 postazioni collocate sull’area del Lido, ci sarà un centro raccolta in via Crispi presidiato da personale che aiuterà al conferimento e ci sarà il “porta a porta” sia per i residenti che per i non residenti, nei giorni stabiliti come da calendario per ogni singola frazione. Per gli ingombranti, verde e Raee è previsto il ritiro previa prenotazione o, in alternativa, si può conferire presso l'ecopunto comunale negli orari e giorni stabiliti e indicati sul sito del Comune.

Questo il quadro operativo degli interventi programmati per la stagione estiva, ferma restando la piena disponibilità ad apportare ogni correttivo anche in corso d’opera per implementare il servizio ai cittadini.

Infine, nel prendere atto con rammarico che dai consiglieri di opposizione continua a mancare qualsiasi apporto costruttivo, mi limito a condannare fortemente anche solo l’utilizzo di aggettivi come “catastrofico”, tanto più inopportuno e squallido sia con riferimento al contesto della pandemia sia perché utilizzato da una forza politica che dovrebbe dimostrare ben altra maturità istituzionale essendo da due anni al Governo del Paese».