Stazione di sollevamento, E-distribuzione s'impegna a risolvere la questione

TERMOLI. Qualcosa si muove per avviare la stazione di sollevamento del parco comunale, dopo l'ultimo articolo.

E-distribuzione desidera ringraziare per la segnalazione fatta e rende noto di aver avviato immediatamente tutti gli accertamenti per la positiva risoluzione del caso segnalato.

Nonostante la complessità dell’intervento, la società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, provvederà a energizzare l’impianto nel più breve tempo possibile, concentrando le attività in sole due settimane. Per procedere è però necessario che i soggetti interessati facciano partire in tempi stretti tutte le opere di loro competenza, propedeutiche all’attività di allaccio alla rete elettrica.