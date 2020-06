Ennesima rottura alla Tac del San Timoteo, il pezzo nuovo arriverà lunedì

TERMOLI. In attesa della Tac nuova, che dovrà essere insediata all'ospedale San Timoteo in locali adeguati dall'Asrem, oltre alla messa in esercizio per cui dovrà essere predisposta anche una gara d'appalto ad hoc, visto l'acquisto effettuato via Consip, la vecchia apparecchiatura dire che fa le bizze è poco.

Prima si è rotto il generatore, ora il tubo, e da diversi giorni l'ospedale è privo di questo fondamentale strumento diagnostico. Il pezzo nuovo è in arrivo per lunedì, dopo noie di natura doganale e da martedì potrebbe tornare a disposizione.

Per questa ragione in molti sono dirottati in ospedali vicini per traumi vari, come i due ultimi feriti di altrettanti incidenti stradali. L'auspicio è che al più presto cominci a funzionare la nuova, ma difficilmente avverrà prima della fine della stagione estiva.