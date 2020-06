TERMOLI. Iniziato il servizio navetta nare gratuito da parte dell'Amministrazione comunale e della Gtm.

Nell’ultimo fine settimana di giugno solo per sabato e domenica, dal 1° luglio il servizio sarà ampliato come negli scorsi anni, anche con le corse da Difesa Grande per Rio Vivo.

Partendo dal terminal bus farà salire a bordo tutti coloro che devono recarsi sulla spiaggia e sul lungomare Cristoforo Colombo lungo i lidi scaricherà gli stessi alle fermate previste.

Oggi e domani è previsto solo un mezzo che si farà ripetuto tutto il percorso di andata e ritorno al Terminal.

Naturalmente si dovranno rispettare le norme anti-Covid.

Nei bus grossi e in quelli più piccoli scordiamoci le persone ammassate come gli scorsi anni, max 15 in quelli piccoli, 25 in quelli lunghi.

Questa mattina ci ha detto l'autista il movimento non è stato notevole forse anche perché non tutti erano a conoscenza dell’avvio del servizio.