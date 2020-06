Turni e programmi, Fca punta sull'Italia ma la Fim attacca il Governo

TERMOLI. «Abbiamo chiesto la rottamazione, perché l'automotive ha avuto -85% di vendite ed è il 7% del Pil, il governo ha risposto con il sostegno ai monopattini». Lo afferma il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli, definendo il governo «ancora troppo intriso da veti e ideologismi finto ambientalisti che non servono affatto» alla manifestazione dei metalmeccanici a piazza del Popolo. Il rischio, per Bentivogli, è quello di «portare centinaia di migliaia di lavoratori fuori dai posti di lavoro». Francia e Germania intanto, ricorda il leader sindacale, «stanno sostenendo le rottamazioni». Inoltre, sempre dalla Fim-Cisl, si evidenzia come dalle colonne de La Stampa il Responsabile delle attività Europee di Fca Pietro Gorlier abbia ribadito la scelta di non spostare produzioni all’estero.

«Contestualmente ha annunciato che la produzione in Italia aumenterà riassorbendo l’occupazione nel 2022-2023. Si evidenzia nell’intervista il problema del costo dell’energia (più alto che in altri paesi) per ricaricare le future auto nonché la carenza strutturale di punti di ricarica (ne servirebbero per il futuro 170.00 ed oggi invece sono 10.000). La fusione tra i due gruppi viene confermata anche dalla controparte francese con assoluta determinazione. Come Fim-Cisl crediamo che la fusione sia l’ultima vera occasione che ha Torino per tornare ai volumi che le competono.

Apprezziamo la conferma sui siti italiani e il riassorbimento dei volumi occupazionali. Riteniamo però che il 2022-2023 sia una data che va necessariamente compressa e va fatto tutto il possibile per riassorbire il personale in cassa integrazione prima di quell’orizzonte temporale. Come Fim-Cisl da tempo chiediamo di sostenere il dibattito parlamentare di questi giorni sugli incentivi auto alla rottamazione. L’azienda acceleri l’elettrificazione di Maserati e se verranno confermati gli incentivi statali, un prezzo della 500 BEV che possa essere competitivo sul mercato aumentando di fatto le vendite e la produzione a Mirafiori».

Intanto, la direzione aziendale ha comunicato la seguente programmazione dell'attività lavorativa per la prossima settimana: Unità trasmissioni cambio C520: attività sospesa per lunedì e martedì. Riprende attività lavorativa mercoledì 1 luglio 2020; unità trasmissioni cambio C546 (M40): attività sospesa per tutta la settimana; unità motori montaggio 8/16V: lavora regolarmente tutta la settimana; unità motori montaggio T4: lavora regolarmente tutta la settimana; unità motori Montaggio e lavorazione V6: lavora tutta la settimana; unità motori 8/16v e T4 lavorazione: dal 29 giugno al 4 luglio 2020, resta sospesa solo l'attività lavorativa della Ute Albero Motore 16V. Tutte le altre attività riprendono regolarmente.