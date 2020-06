SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. La dottoressa Anna Carmela Sorella dal dicembre 1986 medico a San Giacomo degli Schiavoni va in pensione. Per il tuo prezioso contributo al benessere della nostra comunità. La competenza, la generosità e il valore del suo operato rimarranno per sempre nei nostri cuori. Con profonda riconoscenza. San Giacomo degli Schiavoni 27 giugno 2020. Il saluto del sindaco Costanzo Della Porta. Foto di Nicola Mastrogiuseppe.