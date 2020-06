Bottiglie infrante contro i muri e giochi vandalizzati, a Ururi caccia ai balordi

URURI. Nelle ultime notti si sono verificati, ad Ururi, almeno due episodi incresciosi da parte, presumibilmente, di ragazzi annoiati. Uno di questi episodi riguardava la nuova malsana moda di spaccare bottiglie di vetro ai muri, infrangendole in mille pezzi. Non appena è stato scoperto quello che sarebbe il nuovo divertimento dei week-end di ragazzi annoiati, l’amministrazione comunale ha reagito assicurando che i vandali saranno presto acciuffati e che il nuovo divertimento finirà presto con grosse sorprese! Ma c’è stato un altro episodio che ha lasciato tutti basiti. Sì, perché questo episodio ha come protagonista e vittima un bambino.

Un bambino che aveva perduto la sua macchina giocattolo mentre stava giocando nella villa comunale dove sono presenti i giochi. È stato fatto un appello su Facebook e sulle pagine Facebook di Ururi affinché venisse restituito il giocattolo al bambino con l’invito di riconsegnarlo presso il Comune che lo avrebbe reso al legittimo proprietario. Ebbene, la macchina è stata ritrovata- o forse sarebbe meglio dire quel che resta della macchina- ma totalmente vandalizzata.

Un’azione ignobile perché non ha senso togliere il sorriso ad un bambino innocente che non meritava tutto ciò. Dall’altro lato della medaglia c’è da dire che, a fronte di un gesto miserrimo e vigliacco, c’è stata la mobilitazione di tutto un paese che, da quando il delegato alla cultura Emiliano Plescia ha fatto la segnalazione via social, ha fatto di tutto per incastrare il colpevole. Quindi, a fronte un individuo che ha tolto il sorriso ad un bambino e ai dei genitori che con grandi sforzi hanno acquistato la macchina giocattolo al proprio figlio pur non godendo di un lavoro stabile, c’è stata una intera comunità che ha voluto isolare il personaggio colpevole di questo vile gesto considerandolo un affronto non soltanto verso la famiglia del bambino vittima dello “scherzo” ma un affronto verso tutto il paese.

Quindi non soltanto, chi ha fatto il maltolto non è tornato sui suoi passi come tutti speravano restituendo la macchina al piccolo proprietario ma l’ha perfino oltraggiata e vandalizzata. A seguito di questi episodi, la riflessione che veniva da chiedersi riguardava l’adolescenza, se fosse ormai un’età perduta (senza generalizzare naturalmente) dato che non si tratta soltanto di marachelle o goliardate come le hanno fatte un po’ tutti a quell’età, ma quest’ultimo episodio dimostra un livello di crudeltà e di vigliaccheria inaudito.

Per fortuna, un concittadino, un benefattore, evidentemente toccato da questa storia, ha deciso, di sua sponte, di regalare una bicicletta al bambino privato della sua macchinuccia. Adesso il bambino certo non potrà andare in giro come prima con la sua macchinuccia, ma potrà quantomeno inforcare una bicicletta nuova di zecca regalatagli da un benefattore. Una vicenda che ha scosso molto la popolazione e che si è conclusa, fortunatamente, con la vittoria del bene sul male. Il gesto compiuto da un anonimo cittadino che rappresenta un po’ tutta la comunità è un bell’esempio ed uno schiaffo morale a chi, per noia, per svogliatezza, per maleducazione compie atti vergognosi perfino ai danni di bambini.