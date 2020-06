TERMOLI. «A partire dal primo luglio sarà attivato il servizio di guardia medica turistica. Invito i cittadini a diffidare dalle fake news». Con questo messaggio postato su Facebook il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha voluto tranquillizzare residenti e turisti dopo alcuni interventi allarmistici. In effetti, il problema da risolvere sarà a Campomarino Lido, anche se di certo non è località di secondaria importanza per il turismo molisano.

Intanto, oggi, ultima domenica di giugno, spiagge libere affollate più dei lidi stessi, dove gli stabilimenti balneari risultano perfettamente aderenti alle norme anti-Covid.

Discreto il numero di bagnanti presenti sull'arenile e a fare il bagno, complice un meteo che finalmente si è deciso a sposare le medie stagionali.