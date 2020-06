Un bacio nel borgo, Angelica e Danny premiati in piazza Duomo Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Piazza Duomo e Largo Giannelli colmi di curiosità per la cerimonia di premiazione che alle 18 ha visto la Turismol, Associazione di promozione culturale e turistica di Termoli e l’Associazione Termoli Medievale (commercianti del borgo), consegnare ai vincitori del concorso "#un bacionelborgotermoli" i simboli dell’affermazione sociale del foto-contest tenutosi a Termoli dal 30 gennaio al 29 febbraio 2020.

La consegna del premio, che sarebbe dovuta avvenire nei primi di marzo, a causa del lungo lockdown, è stata rinviata facendo pazientare di alcuni mesi i nostri giovani vincitori abruzzesi, Danny ed Angelica, che hanno partecipato e vinto al foto contest #unbacionelborgotermoli con ben 221 voti sommati tra Facebook ed Instragram.

Ricordiamo, l’iniziativa infatti, era stata ideata e voluta dalla Turismol e dall’Associazione Termoli Medievale ( commercianti tutti del borgo termolese) per richiamare il turista ed anche lo stesso termolese a vivere il borgo federiciano non solo nel periodo estivo, ma soprattutto durante tutto il lungo inverno, spesso spoglio e desolato e infatti l’evento è stato un grande successo che si ripeterà anche l’anno prossimo in occasione della festa di San Valentino.

Assieme a Paola Palombino e alle altre esponenti delle due associazioni, c’era l’assessore al Turismo Michele Barile.

Termolionline ha seguito in diretta Facebook la premiazione.