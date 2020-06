«Un anno da primo cittadino», alle 18 la diretta col sindaco Roberti aperta alle vostre domande

TERMOLI. Il 28 giugno 2019 nel Consiglio comunale di Termoli, prima seduta dopo il doppio turno elettorale amministrativo, si insediava l’amministrazione Roberti, la quarta di centrodestra (contro 3 di centrosinistra) da quando è in vigore l’attuale sistema di elezione diretta del primo cittadino.

In occasione del primo anniversario alla guida della nostra città, come avvenuto in forma assembleare nel giugno 2015 col predecessore Angelo Sbrocca, Termolionline, sfruttando l’ormai consueto canale di collegamenti in streaming, varato con la pandemia da coronavirus nel marzo scorso, ospita questa sera dalle 18 proprio il sindaco di Termoli Francesco Roberti, per trarre un primo bilancio del mandato amministrativo, sulle cose fatte, quelle non realizzate e i programmi futuri.

La diretta Facebook sarà condotta dal nostro editore, Nicola Montuori.

Un momento di confronto che certamente avviene nel cuneo di una fase 3 che proietta la nostra realtà versi i mesi più caldi della stagione turistica, luglio e agosto, seppur reduci dal lockdown e con norme semi-rigorose anti-Covid che in ogni caso impediranno di vivere una estate termolese come nel solco della più che sessantennale tradizione.

Un momento di analisi e di approfondimenti aperto anche al contributo di cittadini e lettori, che potranno rivolgere – sempre con modi mai trascendenti dalla civiltà – quesiti e domande al primo cittadino.

Vi aspettiamo numerosi, al centro c’è sempre e solo l’interesse per la nostra amata città di Termoli.