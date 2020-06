TERMOLI. Come sta andando la stagione estiva 2020?

Ci siamo recati alla Cala Sveva, dove abbiamo chiesto al titolare, Fabrizio Vincitorio, che ci ha rassicurati sul discreto andamento stagionale, visto che ieri si è concluso l’ultimo weekend del mese.

Certo, nessun paragone rispetto al giugno 2019, ma il contesto è completamente diverso, vista la fase di post lockdown. Quello che conta è che il drastico calo dell’emergenza epidemiologica registrato in Molise nell’ultimo mese ha sicuramente influito positivamente per attrarre turisti nella nostra regione ed è fondamentale rispettare le linee guida per evitare possibili nuovi focolai.