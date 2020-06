Bitcoin: per capire a fondo i vantaggi della criptomoneta

TERMOLI. I Bitcoin sono la criptovaluta più conosciuta al mondo e con tutta certezza quella più criticata, eppure ormai è un dato di fatto chi riesce a fare trading con questa particolare criptomoneta con tutta probabilità riesce persino a guadagnare ed incassare monete spendibili nel digitale.

Sappiamo di cosa parliamo? Forse no!

Bitcoin è una criptovaluta nata nel 2009 da un inventore anonimo (forse un gruppo di persone) che sono state conosciute come Satoshi Nakamoto. La moneta nasce e si sviluppa completamente su internet ed è questa la sua peculiarità. Oggi il mondo digitale ha tantissime criptovalute nate sull'onda dei Bitcoin ma solo l'originale è quella più utilizzata negli scambi commerciali ed in particolare tra le generazioni di nativi digitali.

Bitcoin: come fare trading

Bitcoin: qualche curiosità

Indubbiamente curiosità sui Bitcoin ne possiamo trovare tante, tantissime ma è bene sapere che si tratta di una moneta il cui l controvalore totalea dicembre 2012 era di circa 140 milioni di dollari qualche mese dopo ovvero nell' aprile 1,4 miliardi. Il tasso di cambio è impressionante anche nei confronti dell'Euro. Oggi si può ben affermare che un Bitcoin vale una infinità.

Il suo valore è prettamente digitale.

Risulta molto affascinante scoprirne i dettagli. Sebbene un po' ovunque nel web si accettino pagamenti in Bitcoin è bene sapere che si tratta di una moneta virutale, come tale essa non ha corso legale in nessun angolo del Pianeta. L'accettazione dei Bitcoin all'atto del pagamento è volontaria e mai obbligatoria. Questo genere di monete digitali o virtuali non sono mai regolate da enti governativi o banche centrali ma ognuna di esse ha regole proprie ed ognuna può avere decine di dettagli differenti. Le regole sono proprie e valgono solo per la comunità che vi aderisce dunque spesso è difficile sia entrare nel circuito che poter usare le monete. Si tratta di un mondo fortemente virtuale anche se è vero che in alcune realtà come l'Estonia oggi ha corso legale una moneta digitale che si ispirerebbe proprio ai Bitcoin.