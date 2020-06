Fca, estate rovente: dal 6 luglio in cassa integrazione fino ad agosto 1.673 lavoratori

TERMOLI. A seguito della riunione tra la direzione aziendale e il comitato esecutivo congiuntamente con gli Rls di stabilimento si comunica quanto segue: Unità motori 8/16v: da lunedì 6 luglio fino a domenica 2 agosto verrà sospeso il Contratto di Solidarietà e riattivata la Cigo Covid. Sono interessati 1473 operai e 200 impiegati. Servizio Mensa: a breve verrà effettuata una prova di ripristino per il servizio a meta turno esclusivamente per le aree T4 e V6. Spogliatoi: nei prossimi giorni verranno assegnati gli armadietti con la possibilità dell'utilizzo degli spogliatoi. Magazzino e Manutenzione: attualmente la turnazione rimane invariata a 20 turni. Piano Ferie (da ufficializzare): sono previste 3 settimane collettive a partire dal 2 agosto. Per tutti i lavoratori the non hanno disponibilità nelle giornate di ferie maturate (addetti al cambio c520/c546), saranno anticipate le ferie annualità 2020 mentre per le altre aree sarà utilizzato il Cds.