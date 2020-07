CAMPOMARINO. Anche per la stagione estiva 2020 l’amministrazione comunale guidata dall'ingegner Piero Donato Silvestri, nella persona dell’assessore Antonio Saburro, alla guida del settore Urbanistica, diretto dal geometra Lino Candigliota, ha messo in campo interventi mirati per restituire decoro al lido di Campomarino. Obbiettivo anche quest’anno procedere alla sistemazione dei tratti di pineta fronteggianti le arterie viarie che conducono al mare da troppi anni in stato di abbandono. Per il secondo anno consecutivo e in attesa di formalizzare il passaggio di competenze della pineta litoranea dalla Regione al Comune con progetti di riqualificazione già in fase di studio, l’assessorato all’Urbanistica ed all’Ambiente ha inteso salvaguardare la pineta procedendo ad interventi di pulitura e messa in sicurezza al fine anche di scongiurare incendi e restituire tale tratto di elevata valenza ambientale allo sguardo attento dei turisti. L’assessore Saburro ancora una volta rivolge un monito sulla salvaguardia dell’ambiente considerandolo vero motore trainante del turismo.