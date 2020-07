L'Asrem approva il bilancio 2019: il rosso è di quasi 110 milioni di euro

CAMPOBASSO. Proposta di bilancio Asrem che certifica i 109 milioni di euro di debiti già emersi in sede di Consiglio regionale monotematico a gennaio.

E’ quella messa a punto dal direttore generale Oreste Florenzano.

Tra le varie premesse del provvedimento, viene richiamata la nota n. 133266 del 31/10/2019 con la quale la Struttura Commissariale ha trasmesso ai Ministeri dell’Economia e Finanze e della Salute in preventiva valutazione la bozza del Programma Operativo 2019-2021 tuttora, per quanto noto, in attesa di parere; visto il Decreto Commissariale n. 13 del 8/02/2020 con cui si è provveduto al riparto definitivo del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente per l’anno 2019 ed è stato attribuito all’Asrem l’importo complessivo di 471 milioni di euro e preso atto della diminuzione dell’assegnazione 2019 rispetto all’esercizio precedente, già comunicata con nota Regione Molise prot. n.05132 del 13/01/2020 successivamente rettificata da nota Regione Molise prot. n.12612 del 22/01/2020.

Per l’esercizio 2019 l’Azienda ha recepito ed attuato le indicazioni regionali finalizzate all’applicazione del Decreto Legislativo n.118/11 e che il Bilancio di Esercizio è stato predisposto secondo le disposizioni dettate da tale normativa, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione; visti i sottoelencati documenti contabili quali parti integranti e sostanziali del Bilancio di esercizio 2019: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa di cui agli artt. 2423 e seguenti del Consiglio comunale redatta secondo lo schema allegato al D.Lgs. n.118/2011, modificato con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia del 20 marzo 2013 n.30; Relazione sulla Gestione del Direttore Generale, redatta in base all’allegato 2/4 del D.Lgs. n.118/20011; Prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE (art.2 co.1 D.M. 25/01/2010); Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CE ed SP, Modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche: CP ed LA; Prospetti dei pagamenti anno 2019 -indice di tempestività e pagamenti effettuati oltre i 60 giorni, e richiamato il Provvedimento del Commissario Straordinario n.1527 del 17/12/2019 di

approvazione della Proposta di Bilancio Economico Preventivo dell’Asrem per l’anno 2019, predisposto secondo quanto previsto dalle “Linee Guida per la definizione del Bilancio Economico di Previsione 2019” di cui alla nota Regione Molise Giunta Regionale prot. n.151599 del 28/11/2018; verificato che l’esercizio 2019 si chiude con una perdita pari ad € 109.800.991,91; richiamata la nota prot. 59188 del 23/06/2020 di trasmissione al Collegio Sindacale della bozza

di Bilancio Consuntivo 2019 per l’acquisizione del previsto parere; si propone per tutto quanto in premessa, approvare così come illustrato nelle premesse, la proposta di Bilancio Consuntivo per l’esercizio 2019 dell’Asrem, allegato e parte integrante e sostanziale della deliberazione.