TERMOLI. Di lui abbiamo parlato anche in altre circostanze, sempre per iniziative legate al mondo della cultura.

Alessio Pollutri, in questa fase 3 di post lockdown ha divulgato la scorsa settimana una raccolta fondi a sostegno di infanzia e cultura, che chiuderà i battenti a fine agosto, sotto l’egida dell’Isola che non c’è.

L’iniziativa è promossa dalla compagnia di circo contemporaneo Madame Rebiné di cui fa parte il termolese Alessio Pollutri.

Una raccolta fondi per pubblicare un libro che parla d’infanzia e far sì che il tema viva al di fuori delle parole e si concretizzi in uno spettacolo e in un contributo per l’associazione Sorridere Sempre Onlus che da anni organizza attività a sostegno dell’infanzia termolese.

Un’idea originale, frutto anche delle difficoltà che la compagnia Madame Rebiné sta affrontando a causa del Covid; un aiuto concreto che non sarà a fondo perduto ma verrà ricambiato con la spedizione di una copia del libro. Un’idea 100% molisana, dalla storia alla stampa. Si può passare un’infanzia felice nella regione che non c'è? La risposta è sì e con questo progetto l’autore prova a raccontare quel Molise che esiste e che gli piace. Non per mero campanilismo ma perché la felicità passa dagli affetti, dai legami stretti e dal senso di appartenenza a una comunità.

Il progetto rientra fra le iniziative promosse dal Caperam (catalogo permanente degli artisti molisani) e oltre all’autore vede coinvolta anche l’illustratrice termolese Laura Fanelli che si occuperà della copertina e del progetto grafico in generale.

Abbiamo incontrato Alessio Pollutri, artista a tutto tondo termolese, ma cittadino del mondo, 34 anni a ottobre.

Alessio è un personaggio sempre in bilico fra diversi linguaggi espressivi, affronta l’urgenza di dover dire la sua per star bene al mondo e godersi un divertente trapassare.

Nascecome circense ma del circo a trent’anni dice che gliresta solo la passione per l’impossibile, per la fragilità e per i clown. A lui incontrandolo abbiamo chiesto di parlarci del progetto che ha visto la creazione del libro "Dall'isola che non c'è”. Acquistando una copia del libro sosterrete le attività dell’associazione che si occupa di clownterapia, aiuterete la creazione di uno spettacolo di circo contemporaneo e pagherete il lavoro di imprese e collaboratori locali.

«Per esaltare il rapporto con il territorio presente nell’opera, è stata creata una rete di collaborazioni locali per diventare un fattore di promozione territoriale e rendere più potente e condiviso il messaggio artistico che c'è dietro. Si può passare un’infanzia felice nella regione che non c'è? La risposta è sì e con questo progetto vorremo raccontare quel Molise che esiste e che ci piace. Non per mero campanilismo ma perché crediamo che la felicità passi dagli affetti, dai legami stretti e dal senso di appartenenza a una comunità».

Cliccando qui andrete sulla pagina della raccolta fondi.